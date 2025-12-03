دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات مازندران از آغاز رسمی فعالیت این هیئت‌ها از اول مهر و همکاری ۳۰۰ نفر در استان خبر داد و تأکید کرد انتخابات پیش رو الکترونیکی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوانطالبی دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات مازندران در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، از آغاز رسمی فعالیت هیئت‌های نظارت از اول مهرماه و همکاری ۳۰۰ نفر در این زمینه خبر داد.

او در کارگاه آموزشی هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها گفت: انتخابات پیش‌رو یک انتخابات الکترونیکی است و اعضای هیئت‌های نظارت باید بی‌طرفی کامل را رعایت کرده و به هیچ‌عنوان در جلسات خصوصی یا عمومی با کاندیدا‌ها شرکت نکنند.

حاجی‌پور، سخنگوی این هیئت نیز در این مراسم با اشاره به مصوبه‌ای جدید، تأکید کرد: تمامی افرادی که دارای جایگاه مدیریتی هستند، باید شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و روسای هیئت‌های ورزشی نیز مشمول این قانون هستند.

بابایی کارنامی، رئیس هیئت عالی نظارت مازندران با اشاره به مسئولیت سنگین هیئت‌های استانی گفت: در قوانین جدید، استان‌ها در مرحله دوم نظارت، آخرین مرجع تصمیم‌گیری هستند که این موضوع، مسئولیت آنان را سرنوشت‌ساز کرده است.

حسینی‌جو، معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات مازندران نیز بر نقش محوری فرمانداران و بخشداران در برگزاری دقیق انتخابات تأکید کرد و لزوم بازدید‌های میدانی و رعایت دقیق قوانین را یادآور شد.

برچسب ها: انتخابات شوراها ، انتخابات الکترونیکی
