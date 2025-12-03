روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام اینکه دوشنبه ۱۷ آذر، حراج سکه طلای بانک مرکزی انجام خواهد شد، گفت: برنامه پیش‌فروش سکه نیز هفته پایانی آذر برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد با تمهیدات بانک مرکزی در راستای رفع نیاز متقاضیان، برنامه حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، دوشنبه هفته آینده ۱۷ آذر ماه در مرکز مبادله انجام می‌شود.

قمری‌وفا تاکید کرد بانک مرکزی همچنین در نظر دارد طرح پیش‌فروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴ را نیز هفته پایانی آذر ماه در مرکزی مبادله برگزار کند.

وی در پایان گفت: جزئیات بیشتر فرآیند هر ۲ برنامه حراج و پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی بزودی از طریق مرکز مبادله اعلام می‌شود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: حراج سکه ، بانک مرکزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
