یکی از مقامات دولت پوتین تاکید کرد که فرستادگان آمریکا با نمایندگان روسیه ۵ ساعت دیدار و تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از مذاکرات روسیه و آمریکا در کرملین، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که هنوز هیچ گزینه متعادلی برای حل و فصل در اوکراین وجود ندارد و خاطرنشان کرد که برخی از پیشنهاد‌ها قابل قبول و برخی دیگر غیرقابل قبول هستند.

اوشاکوف تأیید کرد که تاکنون هیچ امتیازی حاصل نشده و در حال حاضر هیچ دیداری بین روسای جمهور روسیه و آمریکا برنامه ریزی نشده است.

او اظهار داشت که چندین گزینه برای طرح حل و فصل در اوکراین در طول مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، مورد بحث قرار گرفته است. وی افزود که جلسه در کرملین شامل یک بحث گسترده پنج ساعته در مورد حل و فصل در اوکراین و بسیار مفید و سازنده بود.

دستیار رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که طرف روسی چهار سند اضافی در کنار طرح آمریکایی دریافت کرده است. وی گفت: سندی حاوی ۲۷ نکته وجود داشت؛ تحویل داده شد و ما البته آن را بررسی کردیم. اگرچه ما هیچ بحثی را با همکاران آمریکایی خود پیش نویس نکردیم. سپس چندین سند دیگر، چهار سند، دریافت کردیم که امروز نیز در جلسه مورد بحث قرار گرفتند.

اوشاکوف گفت که پوتین در دیدار خود با ویتکاف درباره متن خاص طرح صلح آمریکا صحبت نکرد، بلکه درباره اصل آن صحبت کرد. وی افزود: «ما توانستیم روی برخی موارد به توافق برسیم و رئیس جمهور این موضوع را به طرف‌های مذاکره خود تأیید کرد. در مورد سایر موارد، آنها انتقاد ما را در مورد تعدادی از پیشنهادات برانگیختند.»

او تأکید کرد که «پوتین در دیدار خود با ویتکاف، ارزیابی از اقدامات مخرب اروپایی‌ها در زمینه حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین ارائه داد» و اینکه موضوع منطقه‌ای نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

اوشاکوف گفت که چشم‌انداز همکاری اقتصادی بین روسیه و آمریکا نیز در این دیدار در کرملین مورد بحث قرار گرفت.

دستیار ریاست جمهوری روسیه تایید کرد که تماس‌ها بین روسیه و آمریکا ادامه خواهد یافت و خاطرنشان کرد که کوشنر مدتی است که در تماس‌های روسیه و آمریکا در مورد اوکراین مشارکت داشته است.

اوشاکوف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مذاکرات طرفین را به صلح نزدیک‌تر کرده یا از آن دورتر، گفت: «مطمئنا نه دورتر» و دوباره با تأکید بر این موضوع گفت: «بله، اصلا دور نیست.»

او افزود که «هر دو طرف، چه در واشنگتن و چه در مسکو، کار سختی در پیش دارند» و توضیح داد که دو طرف توافق کردند که به تماس‌ها و رایزنی‌ها ادامه دهند.

به گفته اوشاکوف، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از طریق ویتکاف، سلام‌های دوستانه و تعدادی از سیگنال‌های مهم سیاسی را به همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، ابلاغ کرد.

دستیار رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که روسیه و آمریکا توافق کردند که محتوای مذاکرات انجام شده بین پوتین، ویتکاف و کوشنر در کرملین را فاش نکنند.

او توضیح داد که تمام جنبه‌های طرح آمریکایی در مورد اوکراین با هدف دستیابی به یک راه‌حل بلندمدت و مسالمت‌آمیز برای این درگیری است و اظهار داشت: «در مورد این اسناد، گفتم که همه آنها مربوط به یک راه‌حل بلندمدت و جامع برای بحران اوکراین هستند.»

اوشاکوف افزود: «تا آنجا که من می‌دانم، همکاران آمریکایی ما فقط به سفارت رفتند، سپس به واشنگتن خواهند رفت و سپس به خانه، آنها قول ندادند که به کی‌یف بروند؛ آنها قول دادند که به خانه، به واشنگتن، بازگردند.»

منبع: آر تی