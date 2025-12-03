یکی از مقامات دولت پوتین تاکید کرد که فرستادگان آمریکا با نمایندگان روسیه ۵ ساعت دیدار و تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از مذاکرات روسیه و آمریکا در کرملین، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که هنوز هیچ گزینه متعادلی برای حل و فصل در اوکراین وجود ندارد و خاطرنشان کرد که برخی از پیشنهاد‌ها قابل قبول و برخی دیگر غیرقابل قبول هستند.

اوشاکوف تأیید کرد که تاکنون هیچ امتیازی حاصل نشده و در حال حاضر هیچ دیداری بین روسای جمهور روسیه و آمریکا برنامه ریزی نشده است.

او اظهار داشت که چندین گزینه برای طرح حل و فصل در اوکراین در طول مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، مورد بحث قرار گرفته است. وی افزود که جلسه در کرملین شامل یک بحث گسترده پنج ساعته در مورد حل و فصل در اوکراین و بسیار مفید و سازنده بود.

دستیار رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که طرف روسی چهار سند اضافی در کنار طرح آمریکایی دریافت کرده است. وی گفت: سندی حاوی ۲۷ نکته وجود داشت؛ تحویل داده شد و ما البته آن را بررسی کردیم. اگرچه ما هیچ بحثی را با همکاران آمریکایی خود پیش نویس نکردیم. سپس چندین سند دیگر، چهار سند، دریافت کردیم که امروز نیز در جلسه مورد بحث قرار گرفتند. 

اوشاکوف گفت که پوتین در دیدار خود با ویتکاف درباره متن خاص طرح صلح آمریکا صحبت نکرد، بلکه درباره اصل آن صحبت کرد. وی افزود: «ما توانستیم روی برخی موارد به توافق برسیم و رئیس جمهور این موضوع را به طرف‌های مذاکره خود تأیید کرد. در مورد سایر موارد، آنها انتقاد ما را در مورد تعدادی از پیشنهادات برانگیختند.»

او تأکید کرد که «پوتین در دیدار خود با ویتکاف، ارزیابی از اقدامات مخرب اروپایی‌ها در زمینه حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین ارائه داد» و اینکه موضوع منطقه‌ای نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

اوشاکوف گفت که چشم‌انداز همکاری اقتصادی بین روسیه و آمریکا نیز در این دیدار در کرملین مورد بحث قرار گرفت.

دستیار ریاست جمهوری روسیه تایید کرد که تماس‌ها بین روسیه و آمریکا ادامه خواهد یافت و خاطرنشان کرد که کوشنر مدتی است که در تماس‌های روسیه و آمریکا در مورد اوکراین مشارکت داشته است.

اوشاکوف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مذاکرات طرفین را به صلح نزدیک‌تر کرده یا از آن دورتر، گفت: «مطمئنا نه دورتر» و دوباره با تأکید بر این موضوع گفت: «بله، اصلا دور نیست.»

او افزود که «هر دو طرف، چه در واشنگتن و چه در مسکو، کار سختی در پیش دارند» و توضیح داد که دو طرف توافق کردند که به تماس‌ها و رایزنی‌ها ادامه دهند.

به گفته اوشاکوف، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از طریق ویتکاف، سلام‌های دوستانه و تعدادی از سیگنال‌های مهم سیاسی را به همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، ابلاغ کرد.

دستیار رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که روسیه و آمریکا توافق کردند که محتوای مذاکرات انجام شده بین پوتین، ویتکاف و کوشنر در کرملین را فاش نکنند.

او توضیح داد که تمام جنبه‌های طرح آمریکایی در مورد اوکراین با هدف دستیابی به یک راه‌حل بلندمدت و مسالمت‌آمیز برای این درگیری است و اظهار داشت: «در مورد این اسناد، گفتم که همه آنها مربوط به یک راه‌حل بلندمدت و جامع برای بحران اوکراین هستند.»

اوشاکوف افزود: «تا آنجا که من می‌دانم، همکاران آمریکایی ما فقط به سفارت رفتند، سپس به واشنگتن خواهند رفت و سپس به خانه، آنها قول ندادند که به کی‌یف بروند؛ آنها قول دادند که به خانه، به واشنگتن، بازگردند.»

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
کمک ۷۰۰ میلیون یورویی آلمان و نروژ به اوکراین
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
داره خودشو به در و دیوار میزنه تا نوبل بگیره و رو دست آبراهام لینکلن بلند شه
۰
۰
پاسخ دادن
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
آخرین اخبار
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پارلمان یونان خرید سامانه‌های راکتی از اسرائیل را تصویب کرد
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
پوتین در دهلی نو؛ مودی از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت کرد
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان