باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - صادق ورمزیار، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، با اشاره به حساسیت بالای دربی پایتخت گفت: نام دربی به‌تنهایی برای بازیکنان، هواداران و حتی مدیران باشگاه‌ها ایجاد فشار و حساسیت می‌کند. شکست در این مسابقه می‌تواند تبعاتی داشته باشد که حتی به تغییرات در سطح مدیریت یا ترکیب تیم منجر شود. دربی همیشه فضای ویژه‌ای دارد و میزان استرس وارد شده به بازیکنان، می‌تواند روند بازی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با مقایسه دربی ایران با نمونه‌های خارجی افزود: در فوتبال ایران، مسابقه‌ای با اهمیت و حساسیت استقلال و پرسپولیس کمتر تکرار می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود کری‌خوانی‌ها و حساسیت هواداران افزایش پیدا کند. برای نمونه در اسپانیا، رئال مادرید و بارسلونا در طول یک فصل چندین بار مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و این تکرار، از شدت حساسیت می‌کاهد؛ اما در ایران چنین نیست و هر دربی وزن و اهمیت ویژه خودش را دارد.

ورمزیار درباره وضعیت تیم استقلال اظهار داشت: استقلال به‌تدریج شرایط مطلوب‌تری پیدا کرد و چهار پیروزی اخیر موجب شد بازیکنان از نظر روحی و روانی در شرایط بسیار خوبی باشند. بازگشت بازیکنان مصدوم نیز کمک می‌کند تا این تیم با ترکیب کامل‌تری وارد میدان شود. منیر الحدادی و مهران احمدی از بازیکنان مؤثر تیم هستند و حضور هر یک از آنها می‌تواند شرایط را به سود استقلال تغییر دهد.

وی تأکید کرد: در دربی، آرامش و تمرکز حرف اول را می‌زند. هر تیمی که با کنترل احساسات و تمرکز بالا وارد زمین شود، شانس بیشتری برای کسب نتیجه مثبت خواهد داشت.

این پیشکسوت در پایان با اشاره به کیفیت مهره‌های استقلال افزود: استقلال در هر پست بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد و همین ترکیب قوی، پتانسیل قهرمانی را برای این تیم به‌وجود آورده است. استقلال با پرس شدید بازی می‌کند و این سیستم اجازه نمی‌دهد حریف به‌راحتی بازی‌سازی کند.