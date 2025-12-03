پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در رابطه با دیدار دربی ۱۰۶ و مسائل مختلف صحبت‌هایی مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - صادق ورمزیار، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، با اشاره به حساسیت بالای دربی پایتخت گفت: نام دربی به‌تنهایی برای بازیکنان، هواداران و حتی مدیران باشگاه‌ها ایجاد فشار و حساسیت می‌کند. شکست در این مسابقه می‌تواند تبعاتی داشته باشد که حتی به تغییرات در سطح مدیریت یا ترکیب تیم منجر شود. دربی همیشه فضای ویژه‌ای دارد و میزان استرس وارد شده به بازیکنان، می‌تواند روند بازی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با مقایسه دربی ایران با نمونه‌های خارجی افزود: در فوتبال ایران، مسابقه‌ای با اهمیت و حساسیت استقلال و پرسپولیس کمتر تکرار می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود کری‌خوانی‌ها و حساسیت هواداران افزایش پیدا کند. برای نمونه در اسپانیا، رئال مادرید و بارسلونا در طول یک فصل چندین بار مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و این تکرار، از شدت حساسیت می‌کاهد؛ اما در ایران چنین نیست و هر دربی وزن و اهمیت ویژه خودش را دارد.

ورمزیار درباره وضعیت تیم استقلال اظهار داشت: استقلال به‌تدریج شرایط مطلوب‌تری پیدا کرد و چهار پیروزی اخیر موجب شد بازیکنان از نظر روحی و روانی در شرایط بسیار خوبی باشند. بازگشت بازیکنان مصدوم نیز کمک می‌کند تا این تیم با ترکیب کامل‌تری وارد میدان شود. منیر الحدادی و مهران احمدی از بازیکنان مؤثر تیم هستند و حضور هر یک از آنها می‌تواند شرایط را به سود استقلال تغییر دهد.

وی تأکید کرد: در دربی، آرامش و تمرکز حرف اول را می‌زند. هر تیمی که با کنترل احساسات و تمرکز بالا وارد زمین شود، شانس بیشتری برای کسب نتیجه مثبت خواهد داشت.

این پیشکسوت در پایان با اشاره به کیفیت مهره‌های استقلال افزود: استقلال در هر پست بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد و همین ترکیب قوی، پتانسیل قهرمانی را برای این تیم به‌وجود آورده است. استقلال با پرس شدید بازی می‌کند و این سیستم اجازه نمی‌دهد حریف به‌راحتی بازی‌سازی کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
اسماعیل حلالی:
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
آخرین اخبار
ورمزیار: استقلال از لحاظ روحی آماده‌تر از پرسپولیس است
دیدار رئیس انجمن راگبی ایران با رئیس فدراسیون جهانی
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
کراسفیت از فدراسیون وزنه‌برداری جدا شد
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران