سخنگوی صنعت آب کشور گفت:  پرشدگی کل سد‌های کشور ۳۲ درصد است، اما این عدد در مورد سد‌های تهران تنها ۹ درصد است که بخش قابل توجهی از آن به دلیل رسوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست خبری با اشاره به وضعیت کم بارشی در کشور، گفت: همه پیش‌بینی‌ها درباره کم بارشی در فصل پاییز محقق شده است و بارش‌های اخیر نتوانسته است کم بارشی مزمن و انباشته را که ناشی از چند سال خشکسالی است، جبران کند.

او با بیان اینکه مجموع بارش دریافتی کشور تا تاریخ ۱۰ آذر تنها ۵.۸ میلی‌متر بوده و ۸۵ درصد نسبت به دوره بلندمدت ۵۷ ساله عقب‌ماندگی دارد، افزود: در حال حاضر، تعدادی از استان‌ها همچنان با کمبود بارش مواجه هستند. به عنوان مثال، استان‌هایی همچون فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، هرمزگان، قم و خراسان رضوی تا ۱۰ آذر هیچ بارشی دریافت نکرده‌اند.

بزرگ‌زاده به وضعیت پرشدگی سد‌ها نیز اشاره کرد و گفت: ورودی به مخازن سد‌ها از ابتدای سال آبی جاری ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش داشته است. حجم مخازن سد‌ها در سال جاری ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته عقب‌افتادگی دارد.

او تأکید کرد: پرشدگی کل سد‌های کشور ۳۲ درصد است، اما این عدد در مورد سد‌های تهران تنها ۹ درصد است که بخش قابل توجهی از آن به دلیل رسوب است. 

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه هیچ‌کس مجاز به مصرف بی‌رویه آب نیست، گفت: ما باید با هم همکاری کنیم تا این مشکل را حل کنیم و وزارت نیرو به هیچ عنوان طلبکار مردم نیست، بلکه به دنبال جلب همکاری و همراهی مردم در مدیریت منابع آب است در هر بارش باید به حدی باشد که تشنگی زمین را جبران کند و تبدیل به رواناب شود تا بتوانیم از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

در حال تکمیل...

برچسب ها: وضعیت آبی ، خشکسالی ، بارش باران ، سدهای کشور
نفرین شده ایم.
