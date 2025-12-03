باشگاه برنگاران جوان - ذبیحالله خدائیان رییس بازرسی کل کشور امروز چهارشنبه در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد در شورای اداری و در جمع تولیدکنندگان و کارفرمایان شهرستان میبد با اشاره به روند جهانی کاهش تصدیگری دولتها افزود: امروز در دنیا نقش دولتها در اداره بنگاهها رو به کاهش است.
وی با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی صنعتگران در حوزه شهرکهای صنعتی، فولاد میبد و اسناد واگذاری اراضی ادامه داد: کارگروهی با مسئولیت بازرسی و عضویت مدیران کل صمت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و با حضور در شهرستانها، مصوبات و مشکلات مطرحشده، پیگیری میشود.
این مسئول در ابتدای ورود به شهرستان میبد با حضور در گلزار شهدا به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد و سپس با خانواده شهیدان ملک و محمدحسن فلاح دیدار کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با حضور در شهرستان اردکان، در نشست مشترک با مسئولان استانی و شهرستانی، مهمترین چالشهای اراضی ملی و محلی، امور اسناد، مطالبات مردمی و روند اجرای پروژههای عمرانی را بررسی کرد.
در جریان این سفر، نشست مشترکی با حضور فرماندار ویژه اردکان، جمعی از مدیرانکل دستگاههای اجرایی استان، دادستان اردکان، رئیس دادگستری شهرستان و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در محل دادگستری اردکان برگزار شد.
در این نشست، فرماندار ویژه اردکان ضمن تشریح مسائل و دغدغههای اصلی شهرستان، به مهمترین چالشها در حوزه اراضی ملی و محلی، امور اسناد، مطالبات مردمی و همچنین وضعیت پروژههای عمرانی و طرحهای توسعهای بخشهای مختلف شهرستان پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار، خواستار رفع موانع موجود و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای پیشبرد طرحهای عمرانی شد.
در پایان جلسه، خداییان با جمعبندی مباحث مطرحشده، بر ضرورت پیگیری موارد اعلامشده و همراهی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای حل مشکلات شهرستان اردکان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان چهل و هفتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح چهارشنبه به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان یزد شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان یزد، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با قضات و کارکنان واحدهای قضایی، نشست با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحالوبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
یزدیها مطالبات خود را با رییس قوه قضائیه در میان گذاشتند
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام و قم نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.
این سفر با هدف ارزیابی و پیگیری مسائل قضایی استان و با همراهی جمعی از معاونان و روسای سازمانهای تابعه قوه قضاییه صورت میپذیرد. برنامههای سفر شامل دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان، گفتوگو با با نمایندگان اقشار، جلسه شورای اداری و شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی و همچنین تشکیل جلسه شورای پیگیری مصوبات سفر با حضور اعضای شورای عالی قضایی کشور و استان قبلی خواهد بود.
سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه در دوم با محوریت پیگیری مصوبات سفر دور اول برگزار میشود.
استان یزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
منبع:ایرنا