وزارت خارجه پکن تاکید کرد که هیچکس نباید تحت بهانه‌های مختلف به امور داخلی ونزوئلا دخالت کند یا اقدامی خلاف منشور بین‌المللی انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه چین مخالفت پکن را با دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر بهانه‌ای ابراز کرد.

چین همچنین با هرگونه اقدامی که منشور سازمان ملل، حاکمیت و امنیت سایر کشور‌ها را نقض کند یا در امور ونزوئلا دخالت کند، مخالفت کرد.

پکن از همه طرف‌ها خواست تا برای حفظ صلح در آمریکای لاتین و کارائیب و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها همکاری کنند.

این در حالی است که آمریکا به بهانه «مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر» ونزوئلا و منطقه کارائیب را تهدید می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز از بستن حریم هوایی ونزوئلا خبر داده بود.

در همین حال چاک شومر، رئیس اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، تأکید کرد که دونالد ترامپ اختیار اعزام نیرو‌های آمریکایی به جنگ بدون مجوز کنگره را ندارد و این صلاحیت طبق قانون اساسی صرفاً در اختیار کنگره است.

او در بیانیه‌ای ترامپ را متهم کرد که مخفیانه برای آغاز جنگ علیه ونزوئلا برنامه‌ریزی می‌کند و هشدار داد که کنگره فوراً برای ارائه قطعنامه‌ای مرتبط با اختیارات جنگی، به‌منظور جلوگیری از اعزام نیرو‌های آمریکایی به آنجا، وارد عمل خواهد شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، دریای کارائیب
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۱:۰۵ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
متاسفانه ترامپ مشکلات زیادی برای جهان و امریکا ایجاد کرده و راه برون رفت هم ندارد ،مشاورینش هم نابلد و ناپخته ،تنها راه مانده انحراف افکار عمومیست ،حالا اگر این وسط پا داد و دستاوردی هم داشت که خود را بهترین و برترین مینامد که دستاورد را بعید میدانم ،
