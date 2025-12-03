باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه چین مخالفت پکن را با دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر بهانهای ابراز کرد.
چین همچنین با هرگونه اقدامی که منشور سازمان ملل، حاکمیت و امنیت سایر کشورها را نقض کند یا در امور ونزوئلا دخالت کند، مخالفت کرد.
پکن از همه طرفها خواست تا برای حفظ صلح در آمریکای لاتین و کارائیب و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها همکاری کنند.
این در حالی است که آمریکا به بهانه «مبارزه با کارتلهای مواد مخدر» ونزوئلا و منطقه کارائیب را تهدید میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز از بستن حریم هوایی ونزوئلا خبر داده بود.
در همین حال چاک شومر، رئیس اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، تأکید کرد که دونالد ترامپ اختیار اعزام نیروهای آمریکایی به جنگ بدون مجوز کنگره را ندارد و این صلاحیت طبق قانون اساسی صرفاً در اختیار کنگره است.
او در بیانیهای ترامپ را متهم کرد که مخفیانه برای آغاز جنگ علیه ونزوئلا برنامهریزی میکند و هشدار داد که کنگره فوراً برای ارائه قطعنامهای مرتبط با اختیارات جنگی، بهمنظور جلوگیری از اعزام نیروهای آمریکایی به آنجا، وارد عمل خواهد شد.
منبع: المیادین