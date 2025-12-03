باشگاه خبرنگاران جوان - آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی قرن حاضر است. این معضل نه تنها تأثیرات منفی بر محیط زیست دارد، بلکه تهدیدات جدی برای بدن انسان‌ها ایجاد می‌کند. بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا شهروندان را با مشکلات تنفسی، قلبی و عصبی درگیر می‌کند و سلامتی آنها را به خطر می‌اندازد. این روز‌ها آلودگی هوا در اقصی نقاط کشور موجب تهدید سلامتی افراد شده و سلامتی آنها را به خطر انداخته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس در روز‌های آلوده هوا ابراز نارضایتی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

امروز ۱۲ آذر ماه با وجود بارش باران در روز سه شنبه ۱۱ آذر و روز ۱۰ آذر ماه دوشنبه شاهد افزایش شاخص آلودگی هوا تهران بودیم با این وجود دیروز ظهر روابط عمومی استانداری تهران اعلام کرد که روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها و اداره‌ها و مراکز سازماندهی دایر و طبق روال اولیه هستند. این درحالی است که شاخص روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه هم اکنون به عدد ۱۵۲ رسیده و برای عموم ناسالم است و شاخص ۲۴ ساعت گذشته نیز ۱۶۴ رسیده و برای عموم ناسالم است با توجه به پیش بینی هواشناسی از عصر امروز تا روز شنبه مجددا شاهد تداوم آلودگی در استان تهران خواهیم بود.

