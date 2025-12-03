رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طی دو سال در مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس، بیش از ۱۴ دوره آموزشی تخصصی، ۸۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، شناسایی، آموزش و توانمندسازی نخبگان جوان مستعد در حوزه حکمرانی و قانونگذاری را از ماموریت‌های مهم این مرکز دانست و گفت: برای این ماموریت، در سال ۱۴۰۲ مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس تاسیس شد و دوره‌های تخصصی متعددی را برگزار کرده است.
 
وی ادامه داد: دوره‌های آموزشی و حکمرانی مدرسه شهید مدرس مبتنی بر دانش متراکم، انباشته تقنینی و سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس و به صورت کاربردی، میان رشته‌ای و کارگاهی و با محوریت حکمرانی تقنینی برگزار می‌شود.
 
نگاهداری با بیان اینکه این دوره‌ها ترکیبی از مزیت‌های دوره دانشگاهی، خط مشی پژوهشی و پودمانی سازمانی را ارائه می‌دهد، گفت: از سال ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۴ این نهاد بیش از ۴ دوره تخصصی حکمرانی تقنینی به طول ۱۴۴ ساعت برگزار کرده است.
 
وی افزود: در مدرسه حکمرانی شهید مدرس بیش از ۱۱ دوره آموزشی فشرده همچون حکمرانی و سیاست گذاری اقتصادی، حکمرانی محلی و مدیریت شهری، حکمرانی توسعه مدیریت و نظام اداری، پیوست عدالت در نظام قانونگذاری و تجربه نگاری حکمرانی پارلمانی را برگزار شده است.
 
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مورد دستورد‌های دو ساله مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس هم بیان داشت: برگزاری بیش از ۱۴ دوره آموزشی تخصصی، ۸۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی و شکل گیری شبکه ۹۰۰ نفر از فارغ التحصیلان از ثمرات این فعالیت‌ها است.

