باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت:آلودگی هوا در تهران یکی از مشکلات جدی است که به دلایل مختلفی ایجاد شده و نیاز به توجه و اقدام فوری دارد. خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی و اسقاط، به‌ویژه آن‌هایی که سوخت‌های فسیلی مصرف می‌کنند، از عوامل اصلی آلودگی در تهران هستند. به عنوان مثال، موتورسیکلت‌های بنزینی با تولید گازهای آلاینده به شدت به آلودگی هوای شهر کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: ناکافی بودن و کیفیت پایین ناوگان حمل و نقل عمومی، به ویژه اتوبوس‌ها، یکی دیگر از دلایل اصلی آلودگی است. اگر اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه عمومی به روزتر و با آلایندگی کمتری تبدیل شوند، می‌توانند تأثیر مثبت زیادی در کاهش آلودگی داشته باشند.

او بیان کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در ناوگان حمل و نقل عمومی، به خصوص اتوبوس‌ها و مترو، به کاهش ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، راه‌اندازی اتوبوس‌های برقی و موتورسیکلت‌های برقی می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر مطرح شود.

قائم پناه به جمع‌آوری خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت:برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و ارائه تسهیلات برای خرید وسایل نقلیه جدید و کم‌مصرف می‌تواند تأثیرگذار باشد.

او بیان کرد:طرح‌هایی برای ارائه وام به افرادی که قصد دارند موتورسیکلت‌های بنزینی خود را با برقی تعویض کنند، می‌تواند نمونه‌ای از این برنامه‌ها باشد.

وی همچنین به افزایش آگاهی عمومی در خصوص آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامت عمومی می‌تواند به تغییر رفتار شهروندان کمک کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور درباره اینکه طرح جدیدی در رابطه با پرداخت کالابرگ مطرح شده که قرار است در مجلس بررسی و احتمالاً تصویب شود گفت: مجلس کلیات را تصویب می کند و در امور جزییات باید تفکیک قوا باشد، اینکه چه زمانی کالابرگ داده شود، مبلغ آن چقدر باشد و نحوه اجرای آن چگونه باشد، در حوزه اختیارات دولت است. بعید می‌دانم مجلس وارد این سطح از جزئیات شود؛ چراکه مشخص‌کردن نوع کالا، میزان کالا و زمان تحویل را مجلس تصویب کند این غیر منطقی است.

او بیان کرد:اگر مجلس طرحی ارائه کند، دولت هم نظر کارشناسی خود را اعلام خواهد کرد و در صورت تبدیل شدن طرح به قانون، آن را اجرا می‌کنیم.

قائم پناه در پاسخ به سوالی درباره این که کارشناسان همچنین می‌گویند تهران در کوتاه‌مدت به حدود ۷ تا ۸ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد و این کار با بودجه‌ای در حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار قابل انجام است؛ اقدامی که می‌تواند تأثیر زیادی بر وضعیت حمل‌ونقل عمومی داشته باشد گفت:

او بیان کرد: دولت به دنبال واردات واگن برای خطوط مترو در شهرهای مختلف است تا ظرفیت حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد. این پروژه را رئیس جمهور شخصاً با جدیت پیگیری می‌کنند.

وی افزود:اما درباره مدیریت شهری تهران، ضروری است شهرداری اولویت خود را اصلاح نظام حمل‌ونقل قرار دهد؛ از جمله تأمین اتوبوس‌هایی با آلایندگی کمتر و اجرای توصیه‌های کارشناسان. شهرداری تهران منابع مالی متعددی دارد و می‌تواند این مسأله را در اولویت قرار دهد. اخیراً تعدادی اتوبوس برقی وارد شده است و می‌توان این روند را توسعه داد تا کمک قابل‌توجهی به کاهش آلودگی هوای تهران شود.

وی افزود:شهرداری تهران درآمد بالایی دارد و امکانات گسترده ای دارد و مدیریت حمل‌ونقل شهری بر عهده شهرداری است؛ دولت نیز در این بخش دخالتی نمی کند.

قائم پناه گفت: مصوب کردیم تهران به عنوان پایلوت بتوانیم موتور سیکلت‌ها را برقی کنیم و از تفاوت بنزینی که کمتر مصرف می‌کنند وام به آنها دهیم و قرار است ۲۰ هزار موتور سیکلت برقی در تهران عرضه شود که مقداری آلودگی کمتر شود.

وی افزود:مطلبی هم که راجع به مازوت سوزی و گازوئیل‌های با سولفور بالا واقعیت ندارد چرا که وارونگی هوا سال‌های سال بوده و ما می‌تونیم کاهش دهیم و این کاهش هم به تدریج صورت می گیرد.

وی درباره قیمت سوخت و کیفیت خودروها گفت: کیفیت خودرو خوب نیست رئیس جمهور گفت که ما به سمت هیبریدی کردن خودروها بریم. اما آزادسازی قیمت هم چارچوب دارد ما وقتی می‌تونیم آزادسازی را اعلام کنیم که بتوانیم واردات مان را هم تنظیم کنیم یعنی اگر ما آزاد بزاریم از یک طرف هرچه دلشان می خواهند بفروشند.

او بیان کرد:اگرعرضه و تقاضا را هر موقع دولت بتواند مطابق با نیاز جامعه تنظیم کند به نظر من می شود قیمت ها را آزاد کرد ولی تا زمانی که ما هنوز نمی‌توانیم بازار را اشباع کنیم آزادسازی به ضرر مردم است.

قائم‌پناه با اشاره به اینکه هیبریدی کردن خودروها آغاز شده است گفت:یکی از کارخانه‌ها هم‌اکنون کارش شروع شده و در حال افتتاح است، آنها می‌خواهند خودروها را هیبریدی کنند.

او بیان کرد:این اقدام علاوه بر تأثیر بر قیمت خودرو، می‌تواند روی ارز وارداتی هم اثرگذار باشد. مهم‌تر از همه، این موضوع سلامت مردم را تهدید می‌کند، زیرا آلودگی هوا نفس همه ما را در ایران تحت تأثیر قرار می‌دهد.