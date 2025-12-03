باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آئین افتتاح و بهره برداری از دو رام قطار مترو ملی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران روز شنبه در کارخانه شرکت واگن سازی تهران برگزار خواهد شد.

در سال‌های اخیر، توسعه خطوط مترو و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی شهری به یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های مدیریت شهری تهران تبدیل شده است. در همین راستا، پروژه «قطار ملی مترو» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور مطرح شد؛ پروژه‌ای که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی شکل گرفت و نخستین رام‌های آن در سال‌های گذشته رونمایی شد.

قطار ملی مترو با هدف کاهش وابستگی به واردات، کاهش هزینه‌های تأمین ناوگان و افزایش تاب‌آوری صنعت حمل‌ونقل شهری طراحی شد. گفته می‌شود بیش از ۸۰ درصد قطعات این قطار‌ها داخلی‌سازی شده و این موضوع آن را به یکی از پروژه‌های شاخص در حوزه بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شهری تبدیل کرده است.

در سال‌های اخیر، به‌تدریج رام‌های اولیه این قطار ملی وارد چرخه بهره‌برداری آزمایشی شدند و نتایج آن مسیر را برای تولید و استفاده گسترده‌تر هموار کرد. اکنون با ورود دو رام قطار ملی جدید به ناوگان مترو، تهران یک گام دیگر به سمت افزایش ظرفیت حمل‌ونقل، کاهش زمان انتظار مسافران و تقویت تولید داخلی برداشته است.

منبع: مهر