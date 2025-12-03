باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی امروز، چهارشنبه ۱۲ آذر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره پخش مسابقات قرعهکشی جام جهانی از رسانه ملی اظهار داشت: قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا روز جمعه (۱۴ آذر) به صورت زنده از رسانه ملی پخش خواهد شد و به سکوها هم اجازه داده شده در قالب «آی فریم» بتوانند پخش زنده داشته باشند.
وی درباره مخالفتهایی در این حوزه گفت: پخش زنده از جمله به اصطلاح ماموریتهای تنظیمگر و تشخیص به اصطلاح اقتضائات هست که متناسب با آن برای پخش زنده اجازه بدهد که سالهای گذشته هم همینطور بوده است.
جبلی افزود: متناسب با اقتضائات و شرایطی که وجود داشته با سکوها همکاری کردیم و به آنان اجازه دادیم. امسال هم اجازه پخش زنده این برنامه را در قالب آی فریم به سکوها دادیم و میتوانند این کار را انجام بدهند.
رئیس سازمان صدا و سیما درباره برنامههای این رسانه به مناسبت شب یلدا بیان کرد: در جریان جزییات برنامههای شب یلدا نیستم و باید جویای این برنامهها از شبکههای مختلف شوم، اما میدانم که آنها برنامههای بسیار متنوع و جذابی را برای این مناسبت آماده کردند.
تداوم حضور چهرههای مختلف سیاسی در برنامههای رسانه ملی
جبلی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور چهرههای مختلف سیاسی در برنامههای رسانه ملی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تداوم حضور آنان در این برنامهها گفت: حضور چهرههای مختلف سیاسی قبل از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود و بعد از جنگ هم ادامه داشت. از ابتدای دوره تحول، طراحی برنامههایی با حضور دیدگاهها، چهرهها و افکار مختلف وجود داشته و در این دوره طراحی شده بود.
وی گفت: نمونه روشن و مصداق شناخته شده در این حوزه برنامههای «شیوه»، «جام جم» و برنامههای مناظرهای است. طراحی مناظرههای انتخاباتی در سال گذشته نشان دهنده این رویکرد صدا و سیما بود که همچنان بعد از جنگ هم ادامه دارد.
رئیس سازمان صدا و سیما افزود: در شرایط جنگی، اقتضای آن شرایط این بود که از تمام افکار، دیدگاهها و شخصیتها و افراد دعوت کردیم و آمدند. کماکان هم در قالب برنامههای خاص از آنان دعوت میکنیم و حضور پیدا میکنند. در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، باید حتماً وحدت، انسجام و یکپارچگی ملی در برابر تجاوز دشمن را به نمایش میگذاشتیم و گذاشتیم و از همه چهرهها هم دعوت کردیم و آمدند.
جبلی تاکید کرد: حضور چهرههای مختلف در برنامههای مختلف نشاندهنده این است که صدا و سیما واهمهای از اینکه بخواهد تریبون را در اختیار دیدگاه مختلف بگذارد، ندارد. فقط اشکالی که به وجود آمد این بود که در بعضی از برنامهها، برخی چهرهها به جای اینکه به وحدت ملی کمک کنند متاسفانه به اختلافات و حواشی دامن زدند، اما این مساله باعث نشد که رویکردمان را تغییر دهیم. بعد از جنگ هم کماکان این رویکرد را داریم.
وی گفت: مصداق روشن این برنامهها در مورد صدا و سیماست. تندترین انتقادات نسبت به صدا و سیما در برنامه «جام جم» به صورت زنده هر هفته پخش میشود؛ بنابراین نه تنها واهمهای نداریم بلکه اساساً سند تحول ما اقتضا میکند که بتوانیم فضا را در اختیار دیدگاهها و افکار مختلف بگذاریم.
رئیس سازمان صدا و سیما درباره ممنوعیت این نهاد برای دعوت کردن از چهرههای سیاسی بیان کرد: ما بسیاری از چهرههای سیاسی را در این برنامهها دعوت کردیم، اما خودشان نپذیرفتند که حضور پیدا کنند. عمده چهرههای مطرح سیاسی که ما از آنان دعوت کردیم، حضور پیدا کردند و کماکان هم این رویه ادامه پیدا میکند.
جبلی افزود: این تعهد دو طرفه است، رسانه ملی این شرایط، امکان و زمینه را فراهم میکند ولی چند بار دیگر هم گفتم که انتظار ما از چهرهها و شخصیتها به ویژه شخصیتهای سیاسی این است؛ امکانی که در برنامههای زنده برای آنان فراهم شده است و اقتضای برنامهای را که در رسانه ملی با میلیونها مخاطب پخش میشود را رعایت کنند و به طرح نکاتی که به جای وحدت به اختلاف دامن میزند، توجه داشته باشند.
منبع: ریاست جمهوری