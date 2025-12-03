باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- نمونه‌های جمع‌آوری‌شده توسط ماموریت OSIRIS-REx ناسا از سیارک بنو، یک ماده مغذی حیاتی را که در تولید سروتونین، انتقال‌دهنده‌ عصبی در بدن انسان استفاده می‌شود، آشکار کرده‌اند.

در صورت تأیید، این اولین باری خواهد بود که اسید آمینه‌ تریپتوفان در نمونه‌هایی از خارج از زمین شناسایی می‌شود.

تریپتوفان یکی از نه اسید آمینه‌ ضروری است که بدن انسان نمی‌تواند به تنهایی تولید کند. این ماده، یک واحد سازنده برای سروتونین - انتقال‌دهنده‌ی عصبی مسئول تنظیم خلق و خو و احساس شادی و رفاه - است و همچنین در تولید ملاتونین و ویتامین B۳ نقش دارد. ما در حال حاضر آن را از منابع غذایی مانند مرغ، ماهی و لبنیات دریافت می‌کنیم.

این کشف که در مجله‌ی Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، توسط تیمی از دانشمندان ناسا و دانشگاه آریزونا رهبری شده و این نظریه را تقویت می‌کند که سنگ‌های فضایی بسیاری از واحد‌های سازنده‌ ضروری حیات را در مراحل اولیه به زمین منتقل کرده‌اند.

نمونه‌هایی که قبلاً از سیارک‌های بنو و ریوگو جمع‌آوری شده بودند، مجموعه‌ای غنی از اسید‌های آمینه (بلوک‌های سازنده پروتئین‌ها) و باز‌های نیتروژنی (واحد‌های اساسی RNA و DNA) را نشان دادند.

با این حال، کشف جدید تریپتوفان، با توجه به اینکه این اسید آمینه شکننده است و به راحتی هنگام عبور شهاب سنگ از جو زمین به دلیل گرمای شدید و اصطکاک ناشی از سرعت بالا از بین می‌رود، بُعد قابل توجهی به آن اضافه می‌کند.

این نشان می‌دهد که نمونه‌های سیارک که مستقیماً از فضا جمع‌آوری شده و با دقت نگهداری می‌شوند، همانطور که در مورد ماموریت OSIRIS-REx نیز صادق بود، ممکن است حاوی اجزای بیولوژیکی ناشناخته‌ای باشند که در غیر این صورت با ورود به جو زمین به سادگی تجزیه می‌شدند.

این تحقیق همچنین تأیید می‌کند که فرآیند‌های شیمیایی که این مولکول‌ها را در سیارک بنو، که پیش از منظومه شمسی وجود داشته است، تشکیل داده‌اند، متنوع بوده‌اند و شامل واکنش‌هایی با آب بوده‌اند. این نشان می‌دهد که هیچ فرآیند واحدی نمی‌توانسته طیف گسترده‌ای از تنوع بیوشیمیایی مشاهده شده در نمونه‌های سیارک را ایجاد کند.

دانشمندان نتیجه می‌گیرند که ماموریت‌های جمع‌آوری نمونه از اجرام آسمانی مختلف برای امکان‌پذیر کردن اکتشافات جدید و روشن کردن مکانیسم‌های شیمی کیهانی که ممکن است منجر به ظهور حیات در سیاره ما شده باشد، بسیار مهم هستند.

منبع: ساینس آلرت