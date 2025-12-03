باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای دانشآموزی دختران و پسران ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی والیبال دانشآموزان زیر ۱۵ سال جهان، شب گذشته با بدرقه محمد جعفری معاون وزیر آموزش و پرورش به وقت ایران از تهران عازم چین شد.
کاروان ایران پس از پرواز به مقصد اورومچی و ادامه مسیر به صورت هوایی به استان شانشی و طی مسیر زمینی امروز ساعت۱۳ به وقت تهران وارد شهر شانگلو شد.
اعضای کاروان ایران پس از ورود، با استقبال مسئولان محلی و نمایندگان کمیته برگزاری، در محل اقامت تیمها اسکان یافتند و برنامههای تمرینی خود را از فردا به صورت منظم آغاز میکنند.
