تیم‌های والیبال دانش‌آموزی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان وارد چین شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های دانش‌آموزی دختران و پسران ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال جهان، شب گذشته با بدرقه محمد جعفری معاون وزیر آموزش و پرورش به وقت ایران از تهران عازم چین شد.

کاروان ایران پس از پرواز به مقصد اورومچی و ادامه مسیر به صورت هوایی به استان شان‌شی و طی مسیر زمینی امروز ساعت۱۳ به وقت تهران وارد شهر شانگلو شد.

اعضای کاروان ایران پس از ورود، با استقبال مسئولان محلی و نمایندگان کمیته برگزاری، در محل اقامت تیم‌ها اسکان یافتند و برنامه‌های تمرینی خود را از فردا به صورت منظم آغاز می‌کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: والیبال دانش آموزی ، مسابقات جهانی والیبال
خبرهای مرتبط
خانه‌تکانی پیاتزا در تیم ملی والیبال/ غفور و عبادی‌پور برمی‌گردند؟
صدرنشینی یاران «پوریا» در لیگ والیبال ایتالیا/ نیکولوف ۱۰۰ امتیازی شد
شاگردان کواچ مقابل مردان والیبال ایران زانو زدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
آخرین اخبار
ورمزیار: استقلال از لحاظ روحی آماده‌تر از پرسپولیس است
دیدار رئیس انجمن راگبی ایران با رئیس فدراسیون جهانی
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
کراسفیت از فدراسیون وزنه‌برداری جدا شد
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران