باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - دور سوم نظارت ستادی از منطقه ٢ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، مهدی صالحی شهردار منطقه ٢، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونان و مدیران منطقه، ائمه جماعات، نخبگان، هنرمندان و ورزشکاران منطقه برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده، در این نشست با اشاره به لزوم امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه گفت: هیچ مجموعه‌ای جز با امید آفرینی رشد نخواهد کرد و لذا این امر هم برای افراد آن مجموعه و هم برای مرتبطین آن باید تببین شود. این امر در مدیریت شهری بسیار وسیع‌تر و با اهمیت‌تر است و امید آفرینی برای شهروندان با تبیین اقدامات مدیریت شهری محقق خواهد شد.

معاون شهردار تهران گفت: بر همین اساس مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری در قالب مطالبه شهروندان و نظام مسایل پایتخت کاهش ترافیک و آلودگی هوا معین شد و متعاقب آن عمده برنامه ریزی مدیریت شهری نیز حول توسعه، تجهیز و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی شکل گرفت و امروز شما می‌بینید که اقدامات کم نظیری در این زمینه صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در حوزه فرهنگی نیز اقدامات مؤثری انجام شده است که از جمله آنها احداث بزرگ‌ترین سالن نمایشی پایتخت در بوستان هنرمندان است.

فروزنده ادامه داد: در قالب همین پروژه‌ها ادامه مسیر سرزندگی تا ٢٣٠ کیلومتر در دستور کار قرار دارد و با توجه به استقبال شهروندان از فاز نخست این طرح ادامه مسیر سرزندگی یکی از پروژه‌های مهم مدیریت شهری خواهد بود.

لطف الله فروزنده، در ادامه این نظارت و در نشست با کارکنان منطقه ٢ با اشاره به جایگاه و اهمیت نیروی انسانی در تحقق اهداف مدیریت شهری، گفت: تقویت انگیزه و ایجاد تحول در نیروی انسانی از جمله محور‌های مهم در مدیریت شهری است و بر همین اساس، ۹۷ درصد مدیران از میان نیرو‌های سازمان انتخاب شده‌اند.

معاون شهردار تهران همچنین افزود: در این دوره مدیریت شهری تنها ٧٠ پست سازمانی در منطقه ٢ارتقا داده شده که نشان دهنده‌ی توجه به حوزه سرمایه انسانی است.