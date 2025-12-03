هافبک دفاعی استقلال به خاطر حضور در جام ملت‌های آفریقا حداقل برای چهار دیدار همراه استقلال نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال در آستانه یک دوره فشرده و سرنوشت‌ساز، باید با غیبت طولانی‌مدت دیدیه اندونگ کنار بیاید. هافبک گابنی که در تیم ملی کشورش جایگاه ثابتی دارد، برای حضور در جام ملت‌های آفریقا راهی اردوی گابن می‌شود و حداقل چهار بازی حساس آبی‌ها را از دست خواهد داد.

گابن از سوم دی کارش را در این رقابت‌ها مقابل کامرون شروع می‌کند و آخرین بازی مرحله گروهی‌اش دهم دی برگزار می‌شود. بازگشت اندونگ هم، بسته به عملکرد تیم ملی‌اش، می‌تواند حتی دیرتر از این تاریخ باشد.

استقلال در همین بازه باید طی ۱۴ روز با فولاد هرمزگان در جام حذفی، المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، گل‌گهر سیرجان و سپاهان در لیگ برتر روبه‌رو شود. چهار مسابقه‌ای که برای تعیین مسیر فصل تیم نقش حیاتی دارند و نبود هافبک میانی اصلی می‌تواند دردسر بزرگی بسازد.

البته با توجه به این که بازی بعدی استقلال پس از دیدار با سپاهان، در تاریخ ۲۷ دی‌ماه (یک روز قبل از فینال جام ملت‌های آفریقا) مقابل تراکتور است، اندونگ در صورت عملکرد عالی گابن و فینالیست شدن هم نهایتا ۵ دیدار را از دست خواهد داد، به شرط این که دچار مصدومیت نشود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: استقلال تهران ، دربی پایتخت
خبرهای مرتبط
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
آخرین اخبار
ورمزیار: استقلال از لحاظ روحی آماده‌تر از پرسپولیس است
دیدار رئیس انجمن راگبی ایران با رئیس فدراسیون جهانی
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
کراسفیت از فدراسیون وزنه‌برداری جدا شد
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران