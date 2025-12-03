باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال در آستانه یک دوره فشرده و سرنوشتساز، باید با غیبت طولانیمدت دیدیه اندونگ کنار بیاید. هافبک گابنی که در تیم ملی کشورش جایگاه ثابتی دارد، برای حضور در جام ملتهای آفریقا راهی اردوی گابن میشود و حداقل چهار بازی حساس آبیها را از دست خواهد داد.
گابن از سوم دی کارش را در این رقابتها مقابل کامرون شروع میکند و آخرین بازی مرحله گروهیاش دهم دی برگزار میشود. بازگشت اندونگ هم، بسته به عملکرد تیم ملیاش، میتواند حتی دیرتر از این تاریخ باشد.
استقلال در همین بازه باید طی ۱۴ روز با فولاد هرمزگان در جام حذفی، المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، گلگهر سیرجان و سپاهان در لیگ برتر روبهرو شود. چهار مسابقهای که برای تعیین مسیر فصل تیم نقش حیاتی دارند و نبود هافبک میانی اصلی میتواند دردسر بزرگی بسازد.
البته با توجه به این که بازی بعدی استقلال پس از دیدار با سپاهان، در تاریخ ۲۷ دیماه (یک روز قبل از فینال جام ملتهای آفریقا) مقابل تراکتور است، اندونگ در صورت عملکرد عالی گابن و فینالیست شدن هم نهایتا ۵ دیدار را از دست خواهد داد، به شرط این که دچار مصدومیت نشود.
