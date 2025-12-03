باشگاه خبرنگاران جوان - فضای فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه ظهر امروز حال‌وهوایی معنوی به خود گرفت؛ جایی که جمعی از مردم مؤمن، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان استان برای استقبال از پیکر مطهر شهید تازه‌تفحص‌شده ارتش جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند.

سرهنگ یونس عزیزی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه با قدردانی از حضور پرشور مردم گفت: از بیست‌وهفتم آبان‌ماه، استان کرمانشاه با ورود هفت پیکر مطهر شهدای گمنام رنگ و بوی معنوی به خود گرفته و امروز نیز به برکت حضور یکی دیگر از شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی در این فضا تنفس می‌کنیم.

وی افزود: شهید نورمراد رضایی پس از ۳۹ سال چشم‌انتظاری خانواده محترمشان، بر اساس نتایج تفحص و شناسایی صورت‌گرفته، هم‌زمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) در سال ۱۴۰۴ شناسایی و موضوع از سوی ستاد معراج شهدای کشور به استان اعلام شد.

مدیرکل حفظ آثار کرمانشاه با بیان اینکه برای برگزاری مراسم باشکوه استقبال برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است، اظهار داشت: مراسم رسمی تشریفات امروز در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، مسئولان و همرزمان این شهید بزرگوار برگزار شد. پس از این مراسم، پیکر مطهر شهید رضایی به معراج شهدای کرمانشاه منتقل می‌شود.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: مراسم وداع امروز بعدازظهر ویژه خانواده این شهید برگزار خواهد شد و امشب نیز آیین وداع عمومی برنامه‌ریزی شده است.

وی درباره جزئیات تشییع گفت: به امید خدا، فردا پنجشنبه ساعت ۱۴:۳۰ در روستای فراش از توابع بخش بیستون شهرستان هرسین، مراسم تشییع و تدفین با حضور گسترده مردم استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان تأکید کرد: ارادت و حضور مردم همیشه قدردان کرمانشاه نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در این خطه زنده و جاری است.