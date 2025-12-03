باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، اعلام کرد که آنکارا نمی‌تواند حملات اوکراین علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های تجاری در دریای سیاه را بپذیرد.

او در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه «خبرتورک» توضیح داد که این حملات نخست در منطقه اقتصادی انحصاری ترکیه رخ می‌دهد و دوم اینکه امنیت رفت‌وآمد کشتی‌ها و مسیر‌های کشتیرانی در کل دریای سیاه را، چه داخل مناطق اقتصادی ترکیه و چه خارج از آن، تهدید می‌کند.

چلیک ادعا کرد که این وضعیت بر همه کشور‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، در حالی که بسیاری از کشور‌ها این روز‌ها درباره احتمال وقوع جنگ جهانی صحبت می‌کنند و خود را برای آن آماده می‌سازند؛ اما رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تنها شخصیتی است که همچنان بر دعوت به صلح پافشاری می‌کند.

او گفت همه از ضرورت برقراری صلح بین روسیه و اوکراین سخن می‌گویند، اما اراده واقعی برای این کار وجود ندارد، زیرا برخی کشور‌ها از یک سو به اوکراین سلاح و حمایت نظامی می‌دهند و از سوی دیگر درباره صلح صحبت می‌کنند.

چلیک اشاره کرد که فرماندهان ارشد نظامی در چند کشور اروپایی شبانه‌روز درباره «جنگی که در راه است» هشدار می‌دهند و با آماده‌سازی پناهگاه‌ها، ذخیره غذا و بازگرداندن خدمت سربازی اجباری، جوامع خود را وارد آنچه «جنون عظمت‌طلبی» توصیف کرد، می‌سازند؛ وضعیتی که خروج از آن را دشوار می‌کند.

او ادامه داد که ترکیه موضع خود را درباره فضای سیاسی اروپا به روشنی بیان کرده و به شرکای خود گفته است که اروپا همچون یک غول اقتصادی و یک کوتوله سیاسی رفتار می‌کند. او از اروپایی‌ها خواست از رویکرد سیاسی‌ای که اردوغان دنبال می‌کند حمایت کنند.

چلیک تأکید کرد اگر اروپایی‌ها از همان ابتدا و از زمان امضای توافق غلات بین روسیه و اوکراین در استانبول، از موضع ترکیه حمایت واقعی می‌کردند، امروز کار به جایی نمی‌رسید که درباره احتمال گسترش جنگ در اوکراین صحبت شود.

منبع: آر تی