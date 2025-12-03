باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی احمدی در جریان بازدید از مجموعه تئاتر شهر اظهارداشت: چند ماه قبل بازدیدی داشتیم و واقعاً وضعیت حریم تئاتر شهر در شأن این مجموعه نبود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تأکید داشت که این حریم باید اصلاح و تبدیل به احسن شود. از همان زمان اصلاحات چه در داخل ساختمان مجموعه و چه در حریم بیرونی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران آغاز شد.
وی افزود: تاکنون حدود ۹۰ درصد از کار ساماندهی حریم انجام شده و فقط ۱۰ درصد باقی مانده که طی یکی دو هفته آینده تکمیل خواهد شد. در حال بررسی هستیم که آیا میتوان در محوطه تئاتر شهر، یک شکل و شمایل تازه ایجاد کرد. به عنوان نمونه در نظر داریم جایگاههایی برای نصب چند تندیس از هنرمندان معروف یا نمادهای مرتبط با هنر نمایش تعریف کنیم تا هر کسی که وارد این فضا میشود، احساس کند وارد یک فضای هنری تخصصی شده است.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهارداشت: قرار است جلسهای میان مسئولان سازمان زیباسازی و وزارت ارشاد برای جمعبندی درباره نحوه اجرای این طرحها برگزار شود. در بازدیدی که از داخل مجموعه داشتیم نیز برخی نواقص مشاهده شد که تلاش میکنیم بخشی از آنها را در یک مرحله کوتاهمدت و با اقدامات سریع برطرف کنیم. برای مسائل بلندمدتتر نیز نیازمند تأمین اعتبار و جلب مشارکت شهرداری و دیگر نهادها هستیم.
احمدی ابراز امیدواری کرد که تا دهه فجر و آغاز جشنواره بینالمللی تئاتر «تحولی محسوس» در وضعیت حریم تئاتر شهر ایجاد شود و نتایج این اقدامات برای هنرمندان و مخاطبان قابل مشاهده باشد.
مجموعه تئاترشهر سال ۱۳۴۶ توسط علی سردارافخمی یکی از شاگردان هوشنگ سیحون طراحی شد و ساخت آن پنج سال به طول انجامید. این مجموعه در روز شنبه هفتم بهمن ۱۳۵۱ با روی صحنه رفتن نمایش «باغ آلبالو» نوشته آنتون چخوف به کارگردانی آربی اوانسیان و با بازی داریوش فرهنگ، سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، فریده سپاه منصور، فهیمه راستکار و پرویز پورحسینی به عنوان مجهزترین سالن تئاتر تهران افتتاح شد.
منبع: روابطعمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی