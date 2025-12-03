ابوالفضل زندی و امیرمحمد اشرافی ۲ نماینده تیم تکواندوی پسران ایران با شکست رقبای خود راهی مرحله نیمه نهایی رقابت‌های زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان شدند.

در ادامه رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی کنیا، ابوالفضل زندی در ۵۸- و امیرمحمد اشرافی در وزن ۸۷+ کیلوگرم با شکست رقبای خود راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم که ۳۳ تکواندوکار حضور دارند، ابوالفضل زندی دارنده مدال طلای جهان پس از استراحت در دور نخست، برابر نماینده هند در ۲ راند و با نتایج ۱۲ بر یک و ۱۳ بر یک به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد. وی در این مرحله نیز مقابل حریف خود از اکوادور با نتیجه قاطع ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

زندی در سومین مبادزه مقابل کارلوس کورتس از مکزیک در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید و ضمن رسیدن به مرحله نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

امیر محمد اشرافی در وزن ۸۷+ کیلوگرم در دور نخست برابر رعد چاربل از لبنان در ۲ راند و با نتایج ۲ بر صفر و ۴ بر ۲ به برتری رسید. وی سپس در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کریل لسیتسین از روسیه در ۲ راند به برتری رسید و ضمن راهیابی به نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

پیش از این سارا صوفی در وزن ۷۳+ کیلوگرم در دور نخست برابر کیم از استرالیا در ۲ راند و با نتایج ۱۳ بر یک و ۶ بر ۲ به برتری رسید، اما در مبادزه دوم برابر حریف آمریکایی ۲ بر یک باخت و حذف شد.

روژان گودرزی نماینده وزن ۴۹- کیلوگرم ایران دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت‌ها بود که به دلیل برخورد با نماینده رژیم صهیونیستی در دور نخست، از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.

