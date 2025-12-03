در ادامه رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی کنیا، ابوالفضل زندی در ۵۸- و امیرمحمد اشرافی در وزن ۸۷+ کیلوگرم با شکست رقبای خود راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم که ۳۳ تکواندوکار حضور دارند، ابوالفضل زندی دارنده مدال طلای جهان پس از استراحت در دور نخست، برابر نماینده هند در ۲ راند و با نتایج ۱۲ بر یک و ۱۳ بر یک به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد. وی در این مرحله نیز مقابل حریف خود از اکوادور با نتیجه قاطع ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

زندی در سومین مبادزه مقابل کارلوس کورتس از مکزیک در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید و ضمن رسیدن به مرحله نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

امیر محمد اشرافی در وزن ۸۷+ کیلوگرم در دور نخست برابر رعد چاربل از لبنان در ۲ راند و با نتایج ۲ بر صفر و ۴ بر ۲ به برتری رسید. وی سپس در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کریل لسیتسین از روسیه در ۲ راند به برتری رسید و ضمن راهیابی به نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

پیش از این سارا صوفی در وزن ۷۳+ کیلوگرم در دور نخست برابر کیم از استرالیا در ۲ راند و با نتایج ۱۳ بر یک و ۶ بر ۲ به برتری رسید، اما در مبادزه دوم برابر حریف آمریکایی ۲ بر یک باخت و حذف شد.

روژان گودرزی نماینده وزن ۴۹- کیلوگرم ایران دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت‌ها بود که به دلیل برخورد با نماینده رژیم صهیونیستی در دور نخست، از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.