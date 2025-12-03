باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - سید زاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب، در نشست خبری اظهار کرد: این شرکت شیوهنامهای را برای حمایت از مالکین بخش خصوصی که تمایل به ایجاد تصفیهخانههای محلی، تاسیسات بازچرخانی فاضلاب، آب خاکستری و آب باران در منازل و اماکن عمومی دارند، تدوین کرده است.
او به تشریح این شیوهنامه و مشوقهایی که برای مشترکین محترم در نظر گرفته شده، پرداخت و آن را یک حرکت نوین در حوزه بازچرخانی آب دانست.
سید زاده در ادامه گفت: در سال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب در کشور تولید میشود از مجموع تصفیهخانههای موجود، حدود ۵۰.۱ درصد در کشاورزی مصرف میشود، ۳۷.۲ درصد به آبهای سطحی تخلیه میشود، ۵.۸۸ درصد برای فضای سبز و حدود ۵.۲۲ درصد در صنعت استفاده میشود.
او همچنین به پوشش ۳۶۵ شهر و ۴۱ میلیون نفر تحت شبکه جمعآوری فاضلاب اشاره کرد و افزود: سالانه فاضلابی که در شهرهایی که شبکه و تصفیهخانه دارند، جمعآوری و تصفیه میشود، به عنوان یک منبع ارزشمند در کشور قابل استفاده است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با تأکید بر ضرورت استفاده مجدد از پساب، تصریح کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، پساب به عنوان یک منبع حیاتی دیده میشود و استفاده مجدد از آن در دستور کار قرار دارد.
او همچنین به کاهش بارندگی و خشکسالی در کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال آبی، میزان بارندگی ۸۸ درصد کاهش یافته است.
سید زاده اهداف این شیوهنامه را صرفهجویی در مصرف آب، کاهش برداشت از منابع آبی و جلب مشارکت بخش خصوصی، به ویژه در هتلها و مجتمعهای بزرگ اعلام کرد. او ادامه داد: استفاده از این سیستمها در ساختمانهای کوچک مقرون به صرفه نخواهد بود، بنابراین تمرکز بر هتلها، بیمارستانها و مجتمعهای مسکونی بزرگ است.
او همچنین به وظایف مشترکین و شرکتهای آب و فاضلاب در این شیوهنامه اشاره کرد و گفت: مشترکین باید هزینههای لازم را تقبل کرده و آب خاکستری یا پساب را از سیستم فاضلاب موجود جدا کنند. شرکتهای آب و فاضلاب نیز موظف به اعمال مشوقها و تسهیل فرآیند بازچرخانی هستند.
سید زاده در پایان گفت: تخفیفهای قابل توجهی برای ساختمانهای بزرگ در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، اگر یک برج با ۵۰۰ واحد از این سیستم استفاده کند، تخفیف ۲۰ درصدی در هزینه آب بها خواهد داشت که میتواند به صرفهجویی اقتصادی قابل توجهی منجر شود.