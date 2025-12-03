باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است: به آگاهی هممیهنان گرامی میرساند پیرو اطلاعیه شماره (۱) ستاد انتخابات کشور، انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد.
به استناد ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقرر است انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس مذکور در پنج حوزه انتخابیه ۱- تبریز، آذرشهر و اسکو ۲- بندرانزلی ۳- بستان آباد ۴- نقده و اشنویه ۵- بندرعباس، همزمان با انتخابات سراسری یادشده برگزار شود.
از این رو متقاضیان داوطلبی در انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزههای مذکور میبایست از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ جمعاً به مدت ۴ روز، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir به لینک «ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» وارد و با تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شرح زیر در مهلت یاد شده، درخواست خود (پیش ثبتنام) را ثبت نمایند.
الف - تکمیل فرم اطلاعات درخواست شده.
ب - بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر.
ج - بارگذاری تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائمی برای آقایان
ملاحظات:
۱) متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانهها، کنسولگریها یا نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک خود نمایند.
۲) مهلت استعفای مشمولین موضوع ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ بوده و داوطلبان ذیربط میبایست گواهی پذیرش استعفای خود را به هیات اجرایی مربوطه تحویل نمایند.
پس از پایان مهلت ثبت درخواست متقاضیان، وضعیت سن، تابعیت، اقامت دائم، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه، سوابق محکومیتهای کیفری و شمول استعفای ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط سازمانها و وزارتخانههای مسئول از جمله: سازمان ثبت احوال کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز مدیریت حوزههای علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستانی کل کشور و فراجا بررسی، اظهارنظر و گواهیهای مربوط صادر میگردد.
دستگاهها و مراجع مذکور موظفند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبتنام نهایی به اعتراض متقاضیان در خصوص گواهیهای صادر شده، رسیدگی نمایند.
توضیح: به استناد تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون فوقالذکر، متقاضیانی که طی مهلت مقرر در سامانه مذکور، درخواست خود را ثبت نکنند، یا شناسه رهگیری دریافت ننمایند و یا مطابق بررسی دستگاههای مربوط، شرایط داوطلب شدن را نداشته باشند؛ نمیتوانند در مرحله بعد، به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹، ثبتنام خود را نهایی نمایند.
مدارک و شرایط لازم برای ثبت درخواست داوطلبی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
۱- داشتن حداقل سن (۳۰) سی سال و حداکثر (۷۵) هفتاد و پنج سال تمام؛
۲- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن؛
۳- ممنوعیت ثبت درخواست توسط اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند؛
۴- ممنوعیت ثبت درخواست توسط اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند؛
۵- ممنوعیت ثبت درخواست برای افرادی که تابعیت ایرانی کسب نمودهاند.
نکات قابل توجه:
۱- تمامی جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه را دارند و فرزندان شهدا، از یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت ثبتنام برخوردار میگردند.
۲- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معادل یک مقطع تحصیلی جهت ثبتنام محاسبه میشود.
ستاد انتخابات کشور
منبع: وزارت کشور