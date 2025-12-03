بالاترین سطح دعا، استغفار است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u0645\u062a \u062e\u062f\u0627 \u067e\u06cc\u0631\u0627\u0645\u0648\u0646 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a\u063a\u0641\u0627\u0631\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0633\u0637\u062d \u062f\u0639\u0627\u060c \u0627\u0633\u062a\u063a\u0641\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n