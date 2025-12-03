شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس اصفهان در روزهلی آلوده هوا ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که شهروندان شهرستان اصفهان شاهد آلودگی هوا شدند؛ بطوریکه این آلودگی به مرز هشدار رسیده و نفس آنها را تنگ کرده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود آلودگی هوا مدارس نیز به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دادند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام جالب اینجاست که اخبار از رسانه ملی منتشرشده که امروزدوشنبه شاخص آلودگی هوای اصفهان بالا است؛ اما مدارس را حضوری کردند و شهر‌های دیگر که میزان آلودگی که کمتر هست مدارس آنلاین شده است. لطفا رسیدگی کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: آلودگی هوا ، دانش آموزان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلوده تهران گلایه دانش آموزان شد
رنجش پایتخت نشینان از تاخیر در راه اندازی متروی ورزشگاه تختی
رنجش دانش آموزان اردکان و میبد از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده هوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هدررفت آب اهالی شهرک شهیدکشوری ایلام را به دردسر انداخت
گزارش تصویری از برگزاری فینال مسابقات لیگ فوتسال صالح‌آباد
سغیدشهر در سالروز شهادت حضرت‌ام البنین (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
گوشه‌هایی از صف آرایی هریسی‌ها در نماز جمعه + عکس
آخرین اخبار
گوشه‌هایی از صف آرایی هریسی‌ها در نماز جمعه + عکس
سغیدشهر در سالروز شهادت حضرت‌ام البنین (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری فینال مسابقات لیگ فوتسال صالح‌آباد
هدررفت آب اهالی شهرک شهیدکشوری ایلام را به دردسر انداخت
لغو پیش دفاع متمرکز درخواست دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد شد
درخواست متقاضیان دانشگاه فرهنگیان برای افزایش سن در این دانشگاه