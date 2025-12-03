شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس اصفهان در روزهلی آلوده هوا ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که شهروندان شهرستان اصفهان شاهد آلودگی هوا شدند؛ بطوریکه این آلودگی به مرز هشدار رسیده و نفس آنها را تنگ کرده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود آلودگی هوا مدارس نیز به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دادند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام جالب اینجاست که اخبار از رسانه ملی منتشرشده که امروزدوشنبه شاخص آلودگی هوای اصفهان بالا است؛ اما مدارس را حضوری کردند و شهر‌های دیگر که میزان آلودگی که کمتر هست مدارس آنلاین شده است. لطفا رسیدگی کنید.

