باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس اطلاعات دولتی مصر به نقل از یک منبع رسمی در این کشور، اعلام کرد که ادعای رژیم صهیونیستی درباره بازگشایی گذرگاه رفح به صورت محدود، نادرست است.
به گفته این مقام ناشناس، در صورت توافق با (رژیم) اسرائیل برای بازگشایی، این گذرگاه مطابق با طرح آتشبس، به صورت دو طرفه باز خواهد شد.
این منبع افزود که هرگونه هماهنگی با (رژیم) اسرائیل در مورد بازگشایی گذرگاه را «تکذیب» میکند.
پیش از این، شبکه خبری ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که گذرگاه در روزهای آینده فقط برای فلسطینیهایی که به مصر میروند، باز خواهد شد.
بر اساس طرح آتشبس غزه که از ۱۸ مهرماه اجرایی شده است، گذرگاه رفح باید پیش از این بازگشایی میشد. اما رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتشبس تا کنون مانع این امر شده است.