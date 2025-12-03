باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی لقایی گفت: برابر خبر واصله مبنی بر جاسازی مواد مخدر از نوع تریاک در یک خودرو با مشخصات معلوم، تیمی به سرپرستی نماینده مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه زاهدان به محل پارک خودرو اعزام شدند.

وی اظهار کرد: نیرو‌های پلیس با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی در بازرسی تخصصی خودرو سواری، مقدار هفت بسته تریاک به وزن هفت کیلو و ۴۷۵ گرم را که به طرز ماهرانه‌ای در زیر داشبورد خودرو جاساز شده بود، کشف و ضبط کردند.

سردار لقایی افزود: در همین رابطه پرونده تخلف تشکیل و به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد.

منبع: فراجا