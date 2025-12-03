رئیس جمهور فنلاند مدعی شد که بعید است هرگونه توافقی برای توقف جنگ در اوکراین تمام شرایط لازم برای یک صلح عادلانه را برآورده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رئیس جمهور فنلاند، الکساندر استاب در مصاحبهای که روز چهارشنبه پخش شد، گفت که بعید است هرگونه توافقی برای توقف جنگ در اوکراین تمام شرایط لازم برای یک صلح عادلانه را برآورده کند.
استاب به کانال تلویزیونی فنلاندی MTV۳ گفت: کشورهای اروپایی در تلاشند تا از حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین اطمینان حاصل کنند.
او گفت: «اما واقعیت این است که صلح میتواند خوب، بد یا نوعی مصالحه باشد. واقعیت این است که ما فنلاندیها نیز باید خود را برای لحظهای که صلح حاصل میشود آماده کنیم و بعید است که تمام شرایط برای صلح عادلانهای که در چهار سال گذشته بسیار در مورد آن صحبت کردهایم، محقق شود.»
او توضیح نداد که صلح ناعادلانه برای فنلاند که ۱۳۴۰ کیلومتر (۸۳۰ مایل) مرز مشترک با روسیه دارد، به چه معناست.
این کشور نوردیک در دسامبر ۲۰۲۳ مرز شرقی خود با روسیه را بست، زیرا تنشها بین دو کشور بر سر حمله کرملین به اوکراین افزایش یافت.
استاب، که روابط نزدیکی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دارد، گفت روزها و هفتههای آینده مشخص خواهد کرد که آیا تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نتیجه خواهد داد یا خیر.
استاب همچنین گفت که معتقد است ایالات متحده به دنبال سود اقتصادی از صلح در اوکراین است.
او گفت: «این واقعیت است. ما در شرایطی هستیم که ایالات متحده نیز در معاملات مختلف میانجیگری صلح مانند ذخایر معدنی در اوکراین سرمایهگذاری میکند و ممکن است که راهحل مربوط به مناطق نیز به نوعی با تجارت مرتبط باشد.»
او در مورد اینکه آیا روسیه آخرین نسخه طرح پایان دادن به جنگ را تأیید خواهد کرد یا خیر، تردید داشت اما گفت: «ما به سمت نوعی آتشبس و صلح حرکت میکنیم.»
استاب گفت که طرح اولیه ۲۸ مادهای ایالات متحده که ماه گذشته فاش شد، ناامیدکننده بود. این طرح اولیه که منعکسکننده بسیاری از خواستههای حداکثری مسکو بود، اتهاماتی را مبنی بر دخالت روسیه در تهیه آن برانگیخت که واشنگتن آن را رد کرده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه