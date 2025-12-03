باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا یازدهم آذرماه تولید خودرو با افزایش نزدیک به ۵۳ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل، به عدد ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه توسط شرکت‌های خودرو سازی رسیده که تطابق صددرصدی با برنامه‌ریزی سال جاری داشته است.

در کنار این افزایش کمی، موضوع ارتقای کیفیت به عنوان محور اصلی راهبردهای شرکت مورد تاکید جدی قرار گرفته است. مدیران هم‌زمان با تسریع در تولید، برنامه‌های بهبود مستمر کیفیت را در سراسر زنجیره ارزش خود به اجرا درآورده‌اند. هدف نهایی از این اقدامات، جلب رضایت بیش‌تر مشتریان از طریق عرضه محصولات با کیفیت بالاتر و خدمات پس‌ازفروش کارآمدتر اعلام شده است.

نمونه عینی این تلاش‌ها، اقدامات اصلاحی انجام‌شده روی محصول ری‌راست. این خودرو که در ابتدای عرضه با چالش‌های کیفی همراه بود، با کاهش عمدی ظرفیت تولید و تمرکز بر رفع نقایص پیش از افزایش مجدد تیراژ تولید، ارتقای کیفی محسوسی را تجربه کرد. بر این اساس، بسیاری از مشکلات اولیه آن برطرف شده و میزان مراجعه این خودرو به شبکه خدمات پس‌ازفروش کاهش چشم‌گیری یافته است.

همچنین براساس تازه‌ترین ارزیابی‌ها، آمار پرونده‌های شکایات مشتریان از در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده تاثیر مثبت برنامه‌های کیفیت‌محور شرکت است.

علاوه بر کیفیت محصول، ارتقای خدمات پس‌ازفروش نیز در دستور کار قرار دارد و طی ماه‌های اخیر با جدیت بالایی پی‌گیری شده است. همچنین موضوع تاخیر در تحویل خودرو که پیش‌تر از جمله عوامل نارضایتی مشتریان بود، اکنون به حداقل میزان ممکن رسیده است. تعداد خودروهای معوقه برای تحویل، در حال حاضر به حدود هزار دستگاه کاهش یافته که کم‌تر از نیم‌روز تولید این شرکت است و تاخیر زمانی نیز به کم‌تر از یک ماه رسیده است.