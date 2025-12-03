طبق آخرین آمار‌های اعلام شده میزان تولید خودرو با افزایش ۵۳ هزار دستگاه به ۴۰۳ هزار و۲۰۵ دستگاه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا یازدهم آذرماه تولید خودرو  با افزایش نزدیک به ۵۳ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل، به عدد ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه توسط شرکت‌های خودرو سازی  رسیده که تطابق صددرصدی با برنامه‌ریزی سال جاری داشته است.

در کنار این افزایش کمی، موضوع ارتقای کیفیت به عنوان محور اصلی راهبردهای شرکت مورد تاکید جدی قرار گرفته است. مدیران هم‌زمان با تسریع در تولید، برنامه‌های بهبود مستمر کیفیت را در سراسر زنجیره ارزش خود به اجرا درآورده‌اند. هدف نهایی از این اقدامات، جلب رضایت بیش‌تر مشتریان از طریق عرضه محصولات با کیفیت بالاتر و خدمات پس‌ازفروش کارآمدتر اعلام شده است.

نمونه عینی این تلاش‌ها، اقدامات اصلاحی انجام‌شده روی محصول ری‌راست. این خودرو که در ابتدای عرضه با چالش‌های کیفی همراه بود، با کاهش عمدی ظرفیت تولید و تمرکز بر رفع نقایص پیش از افزایش مجدد تیراژ تولید، ارتقای کیفی محسوسی را تجربه کرد. بر این اساس، بسیاری از مشکلات اولیه آن برطرف شده و میزان مراجعه این خودرو به شبکه خدمات پس‌ازفروش کاهش چشم‌گیری یافته است.

 همچنین براساس تازه‌ترین ارزیابی‌ها، آمار پرونده‌های شکایات مشتریان از در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده تاثیر مثبت برنامه‌های کیفیت‌محور شرکت است.

علاوه بر کیفیت محصول، ارتقای خدمات پس‌ازفروش نیز در دستور کار  قرار دارد و طی ماه‌های اخیر با جدیت بالایی پی‌گیری شده است. همچنین موضوع تاخیر در تحویل خودرو که پیش‌تر از جمله عوامل نارضایتی مشتریان بود، اکنون به حداقل میزان ممکن رسیده است. تعداد خودروهای معوقه برای تحویل، در حال حاضر به حدود هزار دستگاه کاهش یافته که کم‌تر از نیم‌روز تولید این شرکت است و تاخیر زمانی نیز به کم‌تر از یک ماه رسیده است.

 

برچسب ها: تولید خودرو ، خودروی سواری
خبرهای مرتبط
عرضه ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران/کیفیت خودروها خوب نیست
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
وزیر صمت خبر داد:
ورود بیش از ۳ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
واردات تیلاپیا به صفر رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
جیره بندی آب منتفی شد؟+ فیلم
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
آخرین اخبار
طرح انتقال آب از سد لار به تهران به کجا رسید؟ + فیلم
نرخ رشد جمعیت شهری تهران به کمتر از ۱.۵ درصدرسید
آخرین جزئیات طرح کلید به کلید اعلام شد/شناسایی واحدها آغاز شد+ فیلم
تولید خودرو به ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه رسید
در سال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می‌شود
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۵۲۴ میلیون مترمکعب در یک روز گذشت
عرضه ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران/کیفیت خودروها خوب نیست
پرشدگی سدهای تهران تنها ۹ درصد است
هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد از طریق اجرای قانون مالیات بر سوداگری
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
نهاده‌های دامی به زودی ترخیص و توزیع می‌شود/ رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات شیلات
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
بررسی روش‌های تبلیغ در گوگل برای وب سایت‌ها در کسب و کار‌های مختلف
دولت جذب ۵۰۰ مدیر جوان را آغاز می‌کند
جیره بندی آب منتفی شد؟+ فیلم
خرید جم موبایل لجند معتبر و فوری از ایکسپو گیم
پروفیل، لوله و تیرآهن؛ سه ضلع اصلی هر پروژه‌ی عمرانی و صنعتی
سنگین کالا: فروش قطعات پرکینز
سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران آغاز به کار کرد
سهیمه کارت سوخت شخصی افراد تغییری نکرده است/ بهتر بود در مصوبه از کلمه نوشماره استفاده نمیشد
تلاش برای اقتصاد صنعت آب/ بارش‌های خوبی در راه است
واردات تیلاپیا به صفر رسید
صادرات محصولات شیلات به ۴۵۱ میلیون دلار رسید+ فیلم
تقویت صادرات محصولات رنگ و رزین به کشور‌های حوزه cIs
هیچ مشکلی در تأمین سوخت و ارز پتروشیمی‌ها وجود ندارد/ صادرات مواد پلیمری به ۸۰ میلیون دلار رسید
طرح رویش، فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تقویت سرمایه‌گذاری مولد را دنبال می‌کند
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاسته شد
دریافت مجوز وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر شد
ورود بیش از ۳ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای