باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رویا امیری با بیان اینکه ظاهراً سهولت مصرف و قیمت مناسب پودر و عصارههای زعفران موجب افزایش تقاضای این محصولات شده است، گفت: پودر شدن زعفران امکان اختلاط آن با مواد ارزانقیمت از جمله زردچوبه، گلرنگ، پودر پوست انار و رنگهای مصنوعی را افزایش میدهد و زمینه بروز تقلب را فراهم میکند.
وی با هشدار نسبت به وجود رنگهای مصنوعی به ویژه تارترازین (رنگ آمیزی مصنوعی) در برخی نمونههای تقلبی افزود: این رنگ میتواند عوارضی مانند حساسیت، بیشفعالی در کودکان و افزایش خطر بروز سرطان را به همراه داشته باشد که این امر نظارت دقیقتر مصرفکنندگان را ضروری میکند.
رئیس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ادامه داد: عصارههای پودری معمولاً حاوی مواد پرکننده و درصدی از پودر یا عصاره زعفران هستند، بنابراین تشخیص محصول اصل از تقلبی دشوارتر است.
وی افزود: اگرچه آزمایشهای تخصصی دقیقترین روش تشخیص محسوب میشود، اما مصرفکنندگان میتوانند با چند آزمون ساده (رنگ، طعم و عطر) اصالت محصول را تا حدودی ارزیابی کنند.
امیری با تأکید بر اهمیت خرید از فروشگاههای معتبر گفت: قیمتهای غیرواقعی و بسیار پایین مهمترین نشانه محصولات تقلبی است، توجه به پروانه ساخت بهداشتی و اصالت بستهبندی باید در اولویت مصرفکنندگان باشد.
منبع: سازمان غذا و دارو