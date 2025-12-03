سامانه پیامکی پرزیدنت، فرارسیدن روز قانون اساسی را به مردم ایران تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن سامانه پیامکی پرزیدنت به مردم ایران به مناسبت ۱۲ آذرماه -روز قانون اساسی- به این شرح است:

«قانون اساسی محور همبستگی و وفاق ملی. ۱۲ آذر روز قانون اساسی گرامی باد.»

