باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجید روستا، معاون شرکت بازآفرینی در حاشیه نشست تخصصی شرکت بازآفرینی شهری در پژوهشکده سوانح طبیعی با اشاره به همکاری با صندوق ملی مسکن اظهار داشت:ما اولین اقدام مشترکی که با صندوق ملی مسکن داریم، اجرای یک پروژه بازآفرینی شهری در شهر شهریار است.

وی ادامه داد:در این راستا، صندوق ملی مسکن تضمین‌کننده تسهیلات این پروژه خواهد بود. این تسهیلات در قالب تأمین مالی به صورت توکن‌سازی ارائه خواهد شد. بسته اصلی طرح در جلسه‌ای که روز گذشته با عضو هیئت مدیره صندوق و همچنین مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری شهریار داشتیم، مورد بررسی قرار گرفت.

روستا افزود:امیدواریم به زودی چارچوب اجرایی شدن کار را تعیین و نحوه کار را اطلاع‌رسانی کنیم و به مرحله اجرا برسانیم.

وی با اشاره به اینکه پرداختی‌ها از طریق تسهیلات نیست و قرار است در قالب صندوق تأمین مالی با مدل توکن‌سازی انجام شود گفت:توکن‌هایی که در این راستا صادر می‌شوند، قابل عرضه خواهند بود و صندوق ملی مسکن تضمین این توکن‌ها را به عهده خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح کلید به کلید گفت: در مورد این طرح، شناسایی افرادی که تمایل به مشارکت در طرح کلیدی دارند، انجام می‌شود.

او بیان کرد:پس از تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، این افراد متناسب با اراضی دولتی موجود در شهرها معرفی خواهند شد. این پروژه تدریجی است و بستگی به میزان تمایل و مشارکت مردم دارد.

روستا در پاسخ به سوالی درباره ادغام شرکت‌ها گفت: "من حتماً مخالفم. علت مخالفت من این است که شرکت بازآفرینی، شرکتی است که بیش از سه دهه تجربه دارد. تمام کشورهای دنیا در حوزه نوسازی شهری نشان داده‌اند که باید از حاکمیتی کردن این موضوعات جلوگیری کنند و به سمت ایجاد ساختارهای شرکتی بروند که این شرکت‌ها به صورت چابک از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کنند.

