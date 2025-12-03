باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محمود ابراهیمی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: آیین نشان برکت، تلاشی برای دیده‌شدن انسان‌هایی است که کارهایشان ماندگار است؛ جهادگرانی که با اراده، ایمان و روحیه خدمت، مسیر رفع محرومیت را در دورترین نقاط استان ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به نقش بنیاد برکت در حمایت از گروه‌های جهادی افزود: ما در بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام، برای اجرای مأموریت‌های اجتماعی خود که محور اصلی آن محرومیت‌زدایی و توانمندسازی مردم است، از ظرفیت ۱۴ قرارگاه تخصصی بهره می‌گیریم. این قرارگاه‌ها بازوی عملیاتی ما در اجرای فعالیت‌های جهادی، معیشتی، بهداشتی، عمرانی و اشتغال‌محور در سراسر استان هستند.

ابراهیمی ادامه داد: در این دوره از آیین نشان برکت، ۱۴ گروه جهادی شاخص که طی سال گذشته عملکرد مؤثر و برجسته‌ای در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری داشته‌اند، مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند. این گروه‌ها در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن محرومان، ایجاد طرح‌های اشتغال‌زا، توزیع بسته‌های معیشتی، خدمات درمانی و فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تأکید کرد: نشان برکت یک رویداد نمادین نیست؛ بلکه حرکتی برای برجسته‌کردن روحیه جهادی و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی است. راه جهاد ادامه دارد؛ راهی که مردم و جهادگران با اراده و ایثار آن را زنده نگه داشته‌اند و ما وظیفه داریم قدردان این تلاش‌های بی‌منت باشیم.