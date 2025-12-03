رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ۱۰ هزار نفر در سال جدید در آزمون وکالت پذیرفته خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد شاه محمدی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری امروز : ظرف دو ماه گذشته، ۲۰ جلسه هیات مدیره برگزار کردیم و پیگیر آزادی وکلای دربند هستیم.
وی در خصوص آزمون وکالت گفت: ۹۷ هزار نفر در آزمون وکالت امسال در سراسر کشور شرکت کردند که از این تعداد، ۲۰ هزار داوطلب شرکتکننده در حوزه کانون مرکز بود.
وی افزود: قریب به ۶۰ درصد از شرکت کنندگان در آزمون بانوان و ۴۰ درصد از شرکت کنندگان آقایان بودند و ۱۰ هزار نفر در سال جدید در آزمون پذیرفته خواهند شد.
شاه محمدی در خصوص زمان اعلام نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۴ گفت: نتایج آزمون وکالت، نیمه دوم آذرماه امسال اعلام خواهد شد.
شاه محمدی درباره اصلاح قانون مهریه گفت: تصویب قوانین باید مبتنی بر شرایط زمان و مطالعات کارشناسی باشد. مشکلات زیادی در پروندهها در این خصوص داریم و بخاطر مهریه بعضا مردان در زندان هستند و تبعات اجتماعی دارد و جامعه شناسان در براوردها عوامل کاهش ازدواج را تبعات مربوط به مهریه اعلامکردند. مسلما قانونگدار نمیتواند بی تفاوت باشد ولی در تصمیم گیری هایمان نباید افراط و تقریط داشته باشیم و قبل از بررسی قانون باید آنرا بررسی کارشناسی کنیم، همان مواردی که در خصوص قانون تسهیل داشتیم و کارشناسان اعلام کرده بودند این قانون آسیب میرساند.
وی ادامه داد: در حوزه مهریه پیشنهاد مان این است از نقطه نظرات کارشناسان استفاده شود و در سه سال گذشته کانون مرکز رابطه خوبی با دولت و مجلس و قوه قضاییه داشته و دارد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: باید در بررسی طرح و لوایح از نقطه نظرات کارشناسی استفاده شود. ما ترجیح میدهیم در خصوص لوایح و طرحهای مربوط به وکالت ورود کنیم ولی بارها گفتیم در خصوص حوزههای مختلف و طرحها و لوایح هم وارد میشویم.
وی در پاسخ به این که آیا نظر کانون مرکز در ارتباط با اصلاح قانون مهریه از جمله بحث حبس زدایی ان به مجلس اعلام شده است؟ گفت: ما بعنوان کانون وکلا نظر کارشناسی را به مراجع اعلام میکنیم و شاید ضرورت نداشته باشد جزییات را بیان کنیم. ما زمانی نظر کانون را میگوییم که در هیات مدیره تصویب شود.
شاه محمدی درباره اصلاح قانون تسهیل گفت: با این روند نامتعارف و نبود تقاضا برای خدمت برای جامعه حقوقی نسبت به ورودی که در پیش داریم در آینده، نظام وکالت و نظام حقوقی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. یکی از تهدیدهای جدی که گریبان گیر نظام حقوقی میشود صدور پروانههای بیش از حد وکالت است. در خصوص اصلاح قانون تسهیل در حال کار پژوهشی هستیم. زیرا با این قانون ما لیسانسههای بیکار را تبدیل به وکلای بیکار کردیم و روند فعلی به مردم آسیب میزند و باید قانون اصلاح شود. یکی از اصلاحات قانون تسهیل این است که کف نمره قبولی مشخص شود اگر الان ۵ الی ۶ از ۲۰ است حداقل کف نمره باید ۱۰ باشد.