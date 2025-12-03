کرملین اعلام کرد که اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه تا پاییز ۲۰۲۷، تنها این بلوک را مجبور به داشتن انرژی گران‌تر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه تا پاییز ۲۰۲۷، تنها این بلوک را مجبور به داشتن انرژی گران‌تر و «تسریع» روند کاهش قدرت آن خواهد کرد.

قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو، اوایل روز چهارشنبه به توافقی برای توقف کامل واردات گاز روسیه دست یافتند تا به زعم خود بودجه‌های کلیدی تغذیه‌کننده خزانه جنگی مسکو را قطع کنند.

اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا پس از این توافق یک شبه، آن را به عنوان «طلوع یک دوره جدید، دوره استقلال کامل انرژی اروپا از روسیه» ستایش کرد.

کرملین در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد این اقدام، گفت که این بلوک با این کار «خود را محکوم» به منابع انرژی گران‌تر می‌کند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: «این امر تنها روندی را که در سال‌های اخیر در اقتصاد اروپا در حال از دست دادن پتانسیل رهبری خود بوده است، تسریع می‌کند.»

این توافق اتحادیه اروپا نشان‌دهنده مصالحه‌ای بین کشور‌های عضو و پارلمان اروپا است که می‌خواست این ممنوعیت زودتر اجرایی شود.

طبق این توافق، قرارداد‌های بلندمدت خط لوله - که به دلیل قابلیت اجرا برای دهه‌ها، حساس‌ترین قرارداد‌ها محسوب می‌شوند - از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷، در صورت کافی بودن سطح ذخیره‌سازی و حداکثر تا ۱ نوامبر ۲۰۲۷ ممنوع خواهند شد.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به سمت قطع وابستگی خود به نفت روسیه حرکت کرد، اما به دو کشور محصور در خشکی: مجارستان و اسلواکی، معافیت‌هایی اعطا کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: تحریم روسیه ، گاز روسیه
خبرهای مرتبط
کی‌یف صدای قزاق‌‎ها را درآورد
بازی خطرناک نفتی زلنسکی
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
آخرین اخبار
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
ترکیه: حملات اوکراین به دریای سیاه غیرقابل‌قبول است
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
مقام روس از جزئیات دیدار ویتکاف و کوشنر گفت
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
کمک ۷۰۰ میلیون یورویی آلمان و نروژ به اوکراین
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است