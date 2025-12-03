باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه تا پاییز ۲۰۲۷، تنها این بلوک را مجبور به داشتن انرژی گرانتر و «تسریع» روند کاهش قدرت آن خواهد کرد.
قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، اوایل روز چهارشنبه به توافقی برای توقف کامل واردات گاز روسیه دست یافتند تا به زعم خود بودجههای کلیدی تغذیهکننده خزانه جنگی مسکو را قطع کنند.
اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا پس از این توافق یک شبه، آن را به عنوان «طلوع یک دوره جدید، دوره استقلال کامل انرژی اروپا از روسیه» ستایش کرد.
کرملین در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد این اقدام، گفت که این بلوک با این کار «خود را محکوم» به منابع انرژی گرانتر میکند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: «این امر تنها روندی را که در سالهای اخیر در اقتصاد اروپا در حال از دست دادن پتانسیل رهبری خود بوده است، تسریع میکند.»
این توافق اتحادیه اروپا نشاندهنده مصالحهای بین کشورهای عضو و پارلمان اروپا است که میخواست این ممنوعیت زودتر اجرایی شود.
طبق این توافق، قراردادهای بلندمدت خط لوله - که به دلیل قابلیت اجرا برای دههها، حساسترین قراردادها محسوب میشوند - از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷، در صورت کافی بودن سطح ذخیرهسازی و حداکثر تا ۱ نوامبر ۲۰۲۷ ممنوع خواهند شد.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به سمت قطع وابستگی خود به نفت روسیه حرکت کرد، اما به دو کشور محصور در خشکی: مجارستان و اسلواکی، معافیتهایی اعطا کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه