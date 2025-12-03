باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بازی‌های ویدیویی دیگر فقط یک نوع سرگرمی بی‌ضرر نیستند. آنها گاهی اوقات به بستری برای خطرات روانی و رفتاری تبدیل شده‌اند و حتی می‌توانند تهدیدی مستقیم برای زندگی کودکان و نوجوانان باشند.

با استفاده گسترده از دستگاه‌های هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال، والدین خود را در مواجهه با چالشی واقعی در نظارت بر محتوای مصرفی فرزندانشان می‌بینند. در مطلب زیر برخی از بازی‌هایی را ارائه می‌دهیم که هشدار‌های جهانی و محلی را برانگیخته‌اند و با حوادث مستند در زندگی واقعی مرتبط بوده‌اند.

۱. PUBG (میدان‌های نبرد بازیکن ناشناس)

یک بازی چند نفره آنلاین است که در آن بازیکنان یکدیگر را می‌کشند تا زمانی که فقط یک نفر باقی بماند. مطالعه‌ای که در مجله روانپزشکی کودک و نوجوان منتشر شد، نشان داد که بازی‌های جنگی چند نفره آنلاین با افزایش پرخاشگری و اضطراب اجتماعی مرتبط هستند. در هند، خودکشی در میان نوجوانان به اعتیاد به این بازی مرتبط دانسته شده است و باعث شده برخی ایالت‌ها آن را به طور موقت ممنوع کنند. همچنین باعث اعتیاد رفتاری می‌شود که بر عملکرد تحصیلی و خواب تأثیر می‌گذارد.

۲. فری فایر

این بازی شبیه به پابجی است، اما با ویژگی‌های ساده‌شده‌ای که برای کودکان خردسال جذاب است. این بازی حاوی خشونت گرافیکی بدون فیلترینگ محتوای کافی است. بسیاری از والدین پس از بازی فشرده، تغییرات رفتاری در فرزندانشان، مانند افزایش تحریک‌پذیری و پرخاشگری کلامی، را گزارش کرده‌اند.

۳. جی‌تی‌ای (GTA)

مجموعه بازی ویدیویی جهان باز، شامل جرایم خشونت‌آمیز، سرقت و فعالیت‌های غیرقانونی است. در حالی که برای افراد بالای ۱۸ سال مناسب است، توسط بسیاری از کودکان بازی می‌شود. مطالعه‌ای توسط انجمن روانشناسی آمریکا، قرار گرفتن در معرض بازی‌های ویدیویی خشونت‌آمیز را با افزایش افکار و رفتار‌های پرخاشگرانه مرتبط دانسته است. در سال ۲۰۲۳، یک نوجوان در اسپانیا با دزدیدن یک ماشین، صحنه‌هایی از بازی را تقلید کرد که منجر به یک تصادف وحشتناک شد.

۴. کال آو دیوتی

این بازی تیراندازی اول شخص، جنگ را با درجه بالایی از واقع‌گرایی شبیه‌سازی می‌کند. این بازی حاوی خشونت شدید است و کشتن را عادی جلوه می‌دهد. تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو نشان می‌دهد که مواجهه مکرر با این بازی‌ها، همدلی را کاهش داده و رفتار پرخاشگرانه را افزایش می‌دهد.

۵. فورتنایت

این بازی بقا و ساخت و ساز به سبک کارتونی برای کودکان جذاب است. با این حال، با وجود گرافیک کارتونی‌اش، یک بازی بسیار اعتیادآور و مبارزه تا سر حد مرگ است. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ "اختلال بازی" را به عنوان یک بیماری به رسمیت شناخت.

۶. چالش مومو و بازی‌های چالش خطرناک

این چالش که در سراسر رسانه‌های اجتماعی گسترش یافته است، کودکان را به انجام کار‌های خطرناکی تشویق می‌کند که به اقدام به خودکشی منجر می‌شود. خودکشی در میان نوجوانان در آمریکای لاتین و هند به عنوان مرتبط با این چالش ثبت شده است. اینترپل نسبت به گسترش چنین چالش‌هایی که از آسیب‌پذیری روانی نوجوانان سوءاستفاده می‌کنند، هشدار می‌دهد.

۷. روبلاکس

پلتفرم روبلاکس یکی از محبوب‌ترین بازی‌ها در بین کودکان است که به آنها اجازه می‌دهد دنیا‌ها و بازی‌های خود را بسازند و با میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان تعامل داشته باشند. در حالی که جنبه‌های مثبتی مانند خلاقیت و یادگیری را ارائه می‌دهد، این پلتفرم با انتقاد‌ها و هشدار‌های فزاینده‌ای در مورد خطرات تعامل اجتماعی بدون نظارت مواجه شده است.

هشدار‌های محلی و بین‌المللی نشان داده‌اند که Roblox ممکن است زمینه‌ساز سوءاستفاده و استثمار جنسی کودکان باشد، و برخی از بزرگسالان از ویژگی‌های چت و تعامل بازی برای هدف قرار دادن خردسالان سوءاستفاده می‌کنند. این خطرات رو به رشد، همراه با دعاوی حقوقی در ایالات متحده که این شرکت را به تسهیل استثمار کودکان متهم می‌کنند، این پلتفرم را بر آن داشته است تا ویژگی‌های ایمنی جدیدی را اعلام کند، مانند الزام توسعه‌دهندگان بازی به مشخص کردن اینکه آیا بازی‌هایشان برای افراد زیر ۱۳ سال مناسب است یا خیر.

نکاتی برای والدین

- نظارت و پیگیری: از بازی‌هایی که فرزندانتان انجام می‌دهند آگاه باشید و محتوای آنها را بررسی کنید.

- تعیین محدودیت زمانی: زمان بازی را به ساعات معقول محدود کنید.

- جایگزین‌های سالم: بازی‌های آموزشی و فعالیت‌های بدنی و اجتماعی را تشویق کنید.

- ارتباطات آزاد: در مورد خطرات اعتیاد و خشونت دیجیتال با فرزندانتان صحبت کنید.

- استفاده از کنترل‌های والدین: تنظیمات کنترل محتوا را در دستگاه‌ها فعال کنید.

منبع: الیوم السابع