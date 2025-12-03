باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
باغ شهر تاریخی مهریز در استان یزد میزبان جشنواره قورمه + فیلم

ششمین جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری قورمه، نان و غذا‌های محلی در شهرستان مهریز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری قورمه، نان و غذا‌های محلی در شهرستان مهریز با هدف پاسداشت فرهنگ غذا از ۱۷ تا ۲۳ آذر در باغ جهانی پهلوانپور مهریز برگزار می‌شود.

 

