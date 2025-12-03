باغ شهر تاریخی مهریز در استان یزد میزبان جشنواره قورمه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0634\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0642\u0648\u0631\u0645\u0647\u060c \u0646\u0627\u0646 \u0648 \u063a\u0630\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u063a\u0630\u0627 \u0627\u0632 \u06f1\u06f7 \u062a\u0627 \u06f2\u06f3 \u0622\u0630\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u063a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0647\u0644\u0648\u0627\u0646\u067e\u0648\u0631 \u0645\u0647\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n