ازبکستان برای اولین بار از زمان بازگشت طالبان، در راستای تقویت روابط تجاری خود با افغانستان، مسیر رفت و آمد با این کشور را بازگشایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ازبکستان تنها گذرگاه مرزی خود با افغانستان را که از زمان بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ به روی مسافران بسته شده بود، به طور کامل بازگشایی کرد.

اتاق بازرگانی و صنایع ازبکستان اعلام کرد: «پل ترمذ-حیرتان که ازبکستان و افغانستان را به هم متصل می‌کند، دوباره قابل استفاده شده است. مسافران اکنون می‌توانند به طور مستقیم و ایمن بین دو کشور سفر کنند.»

این نهاد دولتی اعلام کرد که بسته شدن مرز، مردم را مجبور کرده برای رسیدن به شهر بزرگ مزار شریف افغانستان که فقط ۷۵ کیلومتر با مرز ازبکستان فاصله دارد، از طریق تاجیکستان مسیر طولانی‌تری را طی کنند.

این اتاق بازرگانی با استقبال از «رشد مداوم صادرات به افغانستان در سال‌های اخیر» اعلام کرد که بازگشایی این پل «عملیات شرکت‌های صادرکننده را تا حد زیادی تسهیل خواهد کرد.»

کشور‌های ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان پس از بازگشت طالبان، مرز‌های خود را با افغانستان بستند. اما اکنون و چهار سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، همکاری اقتصادی بر نگرانی‌های امنیتی اولیه آنها غلبه می‌کند.

رودخانه آمودریا مرز بین دو کشور را مشخص می‌کند. تنها نقطه عبور بین دو کشور، «پل دوستی» است که بین شهر‌های «ترمذ» در ازبکستان و «حیران» در افغانستان واقع شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه