داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال فصل جاری مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال فصل جاری در حالی ۱۳ و ۱۴ آذر در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود که کمیته داوران اقدام به انتخاب تیم‌های داوری زیر برای هر یک از این دیدار‌ها کردند:

پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
خیبر خرم‌آباد- شمس‌آذر قزوین 
داور: بیژن حیدری کمک‌ها: بهزاد پناهی، امین قدیری و محمدعلی صلاحی ناظر: محمود رفیعی داور VAR: امیر ایار کمک: دانیال باشنده

چادرملو اردکان - ذوب‌آهن اصفهان 
داور: ایمان کهیش کمک‌ها: محمد هاشمی‌نسب، وحید سیفی و میثم صفاری ناظر: امبربهرام حسینی نقوی داور VAR: علی سام کمک: علیرضا مرادی 

گل‌گهر سیرجان- پیکان تهران
داور: علی بای کمک‌ها: حامد صفایی، سعید زیبا و غلامرضا ادیبی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی 

تراکتور تبریز- استقلال خوزستان 
داور: احمد محمدی کمک‌ها: یعقوب حجتی، علیرضا طاهرخانی و سعاد وفاپیشه ناظر: اکبر بخشی‌زاده داور VAR: حسین امیدی کمک: میثم عباسپور 

جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴
پرسپولیس- استقلال
داور: وحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، بهمن عبداللهی، حسین زمانی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: امیرمحمد داودزاده و بیژن حیدری

فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک 
داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: حسین مرادی، صادق رستمی و ناصر جنگی ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: حامد سیری کمک: هادی علی نیافرد

سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز 
داور: حسن اکرمی کمک‌ها: دانیال باشنده، علیرضا ممبنی و رسول اولیایی ناظر: رضا سخندان داور VAR: غلامرضا ادیبی کمک: مهرداد خسروی

ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان
داور: سیدحسین حسینی کمک‌ها: هادی طوسی، اسماعیل احمدی و مهدی جبرئیلی ناظر: حسین طالقانی داور VAR: شهاب محمدی کمک: مسعود حقیقی

 
 
