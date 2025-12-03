شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود حقوق معلمان حق التدریسی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حقوق معلمان از جمله موضوعات مهم در حوزه آموزش و پرورش است و به عواملی همچون رتبه بندی، نوع قرارداد، مدرک تحصیلی، سابقه کار وابسته است. اما این روز‌ها معلمان حق التدریس آموزش و پرورش به دلیل دریافت حقوق نامناسب حال و روز خوشی ندارند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

میزان حق‌التدریس (اضافه‌کار غیرموظف) پرداختی به معلمان رسمی آموزش و پرورش، نه تنها یک بی‌احترامی، بلکه یک تحقیر آشکار است. حق‌التدریس دو ساعت تدریس، حتی هزینه رفت‌وبرگشت با تاکسی اینترنتی را هم پوشش نمی‌دهد! واقعاً چطور می‌توان با این مبلغی کمتر از ۱۸۰ هزار تومان، انتظار داشت معلم با انگیزه و انرژی به مدرسه برود و دو ساعت با کیفیت تدریس کند؟ با این شرایط اقتصادی دریافت این مبلغ برای ما سخت است. در مرداد ۱۴۰۴ با سروصدای زیاد اعلام کردند که حق‌التدریس از ۴۴ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان افزایش یافته! همین افزایش را بار‌ها به عنوان «خبر خوش» و «لطف بزرگ» جا زدند، در حالی که حق‌التدریس در سال جاری، هیچ تغییری نکرده و حتی مبلغ حق‌التدریس بازنشستگان نسبت به سال قبل کاهش یافته است. لطفا پیگیری کنید.

 

