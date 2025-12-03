باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - دکتر خراسانی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مختلف برای تسریع روند ساخت انجام شده است، گفت: بر اساس زمان‌بندی مصوب، درخواست پرداخت مرحله دوم طرح را داریم.

او افزود: با اینکه این مرحله هنوز پرداخت نشده، اما مجموعه ما طرح را با قوت و بدون تعدیل نیرو پیش برده است.

فرماندار مینودشت نیز با تأکید بر اهمیت این طرح برای مردم شهرستان گفت: مردم مینودشت بیش از یک دهه منتظر بهره‌برداری از این طرح بوده‌اند و بار‌ها کلنگ‌زنی‌های متعدد آن بدون نتیجه مانده است.

او افزود: هدف ما این است که این طرح مطابق زمان‌بندی وارد مرحله اجرایی تکمیل و سپس تجهیز شود.

مصطفی لو فرماندار مینودشت ادامه داد: رسیدن به این نقطه تنها با همدلی عوامل اجرایی و همراهی فرمانداری ممکن خواهد بود. عملیات عمرانی باید با طی مراحل قانونی و تشریفات لازم آغاز شود.