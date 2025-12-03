ابوالفضل زندی با شکست رقبای خود راهی فینال رقابت‌های زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان شد، اما اشرافی با شکست در نیمه نهایی صاحب مدال برنز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی کنیا، ابوالفضل زندی در ورن ۵۸- کیلوگرم با شکست قاطع رقبای خود راهی فینال شد اما امیرمحمد اشرافی در وزن ۷۸+ کیلوگرم با شکست در مرحله نیمه نهایی برابر حریف قزاق به مدال برنز رسید.

در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی دارنده مدال طلای جهان پس از استراحت در دور نخست، برابر نماینده هند در ۲ راند و با نتایج ۱۲ بر یک و ۱۳ بر یک به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد. وی در این مرحله نیز مقابل حریف خود از اکوادور با نتیجه قاطع ۲ بر صفر به برتری رسید و به یک چهارم نهایی راه یافت.

زندی در سومین مبارزه مقابل کارلوس کورتس از مکزیک در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل فونسکا از برزیل در ۲ راند و با نتایج ۱۶ بر صفر و ۷ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.

امیر محمد اشرافی نیز در وزن ۸۷+ کیلوگرم در دور نخست برابر رعد چاربل از لبنان در ۲ راند و با نتایج ۲ بر صفر و ۴ بر ۲ به برتری رسید. وی سپس در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کریل لسیتسین از روسیه در ۲ راند به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. اشرافی در این مرحله برابر کابلان از قزاقستان ۲ بر یک به برتری رسید و راهی فینال شد. اشرافی در این مبارزه در راند نخست ۵ بر ۴ به برتری رسید اما در ۲ راند بعدی به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر و ۱۰ بر ۳ شکست خورد و  صاحب مدال برنز شد.

پیش از این سارا صوفی در وزن ۷۳+ کیلوگرم در دور نخست برابر کیم از استرالیا در ۲ راند و با نتایج ۱۳ بر یک و ۶ بر ۲ به برتری رسید اما در مبارزه دوم برابر حریف آمریکایی ۲ بر یک باخت و حذف شد.

روژان گودرزی نماینده وزن ۴۹- کیلوگرم ایران دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت‌ها بود که به دلیل برخورد با نماینده رژیم صهیونیستی در دور نخست، از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.

برچسب ها: مسابقات تکواندو ، تکواندوی قهرمانی جهان
