باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی کنیا، ابوالفضل زندی در ورن ۵۸- کیلوگرم با شکست قاطع رقبای خود راهی فینال شد اما امیرمحمد اشرافی در وزن ۷۸+ کیلوگرم با شکست در مرحله نیمه نهایی برابر حریف قزاق به مدال برنز رسید.

در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی دارنده مدال طلای جهان پس از استراحت در دور نخست، برابر نماینده هند در ۲ راند و با نتایج ۱۲ بر یک و ۱۳ بر یک به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد. وی در این مرحله نیز مقابل حریف خود از اکوادور با نتیجه قاطع ۲ بر صفر به برتری رسید و به یک چهارم نهایی راه یافت.

زندی در سومین مبارزه مقابل کارلوس کورتس از مکزیک در ۲ راند و با نتایج قاطع ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل فونسکا از برزیل در ۲ راند و با نتایج ۱۶ بر صفر و ۷ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.

امیر محمد اشرافی نیز در وزن ۸۷+ کیلوگرم در دور نخست برابر رعد چاربل از لبنان در ۲ راند و با نتایج ۲ بر صفر و ۴ بر ۲ به برتری رسید. وی سپس در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کریل لسیتسین از روسیه در ۲ راند به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. اشرافی در این مرحله برابر کابلان از قزاقستان ۲ بر یک به برتری رسید و راهی فینال شد. اشرافی در این مبارزه در راند نخست ۵ بر ۴ به برتری رسید اما در ۲ راند بعدی به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر و ۱۰ بر ۳ شکست خورد و صاحب مدال برنز شد.

پیش از این سارا صوفی در وزن ۷۳+ کیلوگرم در دور نخست برابر کیم از استرالیا در ۲ راند و با نتایج ۱۳ بر یک و ۶ بر ۲ به برتری رسید اما در مبارزه دوم برابر حریف آمریکایی ۲ بر یک باخت و حذف شد.

روژان گودرزی نماینده وزن ۴۹- کیلوگرم ایران دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت‌ها بود که به دلیل برخورد با نماینده رژیم صهیونیستی در دور نخست، از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.