باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر دریادار شهرام ایرانی گفت: در همین لحظه، دو ناوگروه جمهوری اسلامی ایران در اقیانوس‌ها و بیش از ۱۰۰ تفنگدار و تکاور دریایی کشورمان در حال اسکورت شناورها و مسیرهای مواصلاتی دریایی در عمق اقیانوس‌ها هستند.

وی با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، اظهار داشت: نیروی دریایی تجهیزاتی را به میدان آورده که از «پایداری و ماندگاری بالایی» برخوردار است و می‌تواند در عمق اقیانوس به عنوان یک «پایگاه شناور» حضور یابد.

او از ناوشکن سهند با «توان رزمی بسیار بالا» و ناو کردستان به عنوان ناوشکن‌های اسکورت کننده شناورهای کشور نام برد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش این دستاوردها را مرهون «برکت خون شهدا»، به ویژه شهدای نیروی دریایی «در قلب دریاها»، و سرمایه‌های انقلاب دانست.

وی تصریح کرد: این توانمندی‌ها، اجرای «اولویت اول مسیر اقتصادی کشور در حوزه دریا» به ویژه «عملیات اسکورت» را با قدرت ممکن می‌سازد.

امیر دریادار ایرانی در پایان با اشاره به استفاده از آخرین تجهیزات تولیدشده توسط صنعتگران و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، گفت: قطعاً این نوید را خواهیم داد که در عرصه دریا بتوانیم همان سیادت دریایی را با اقتدار بیشتر برقرار کنیم.

تسنیم