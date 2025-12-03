ترکیبی از سه مکمل نتایج قابل توجهی در معکوس کردن علائم اوتیسم نشان داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم علمی از موسسه تحقیقاتی آکادمیا سینیکا در تایوان کشف کرد که سه مکمل ممکن است به معکوس کردن علائم اوتیسم در موش‌ها کمک کند و این پتانسیل را دارد که در آینده نیز کاربرد بیش‌تری داشته باشد.

دانشمندان بر ترکیبی از روی، سرین و اسید‌های آمینه شاخه‌دار (BCAA) تمرکز کردند. روی از ارتباط بین سلول‌های عصبی پشتیبانی می‌کند، سرین به انتقال سیگنال‌های عصبی کمک می‌کند و BCAA‌ها تعادل سیگنال‌های مغزی را تنظیم می‌کنند.

این مطالعه نشان داد که این ترکیب تنها پس از هفت روز فعالیت مدار عصبی را به طور قابل توجهی تغییر داد و منجر به بهبود رفتار اجتماعی در موش‌ها شد. هنگامی که هر مکمل به صورت جداگانه آزمایش شد، هیچ اثر مشابهی مشاهده نشد.

یی‌پینگ هسوئه، محقق، گفت: «ترکیب مکمل‌های با دوز پایین، یک استراتژی ایمن و مؤثر برای استفاده طولانی‌مدت، حتی در دوران کودکی، نشان می‌دهد.»

این یافته‌ها در زمانی به دست آمده‌اند که هیچ درمان مستقیمی برای اوتیسم وجود ندارد، که باعث می‌شود افراد مبتلا به آن نتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و احساسات آنها را درک کنند. نور‌های روشن یا صدا‌های بلند نیز می‌توانند باعث اضطراب و استرس آنها شوند.

در یک مطالعه مرتبط، یک مطالعه اسپانیایی نشان داد که مصرف روزانه یک پروبیوتیک به مدت ۱۲ هفته به کودکان مبتلا به اوتیسم یا ADHD کمک می‌کند تا کنترل حرکتی و توجه خود را بهبود بخشند و برخی از علائم جسمی مانند درد و مشکلات معده را کاهش دهند.

دانشمندان معتقدند که این مطالعات مختلف، افق‌های جدیدی را برای درمان‌های تغذیه‌ای و غیردارویی باز می‌کنند که پتانسیل بالایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به اوتیسم و ​​​​افزایش درک ما از تنوع عصبی در حیوانات و انسان‌ها دارند.

این مطالعه در مجله PLOS Biology منتشر شده است.

منبع: دیلی میل