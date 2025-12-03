رئیس اتحادیه اروپا طرح بودجه دو ساله ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین را ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا روز چهارشنبه طرحی را برای تأمین بودجه ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) اوکراین طی دو سال ارائه کرد تا آنها بتوانند «مذاکرات صلح را از موضع قدرت رهبری کنند».

رئیس کمیسیون اروپا هنگام ارائه پیشنهاد‌های مالی گفت: «امروز ما پیشنهاد می‌دهیم که دو سوم نیاز‌های مالی اوکراین را برای دو سال آینده پوشش دهیم.»

این وام یا از طریق استقراض از اتحادیه اروپا یا با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در این بلوک تأمین مالی خواهد شد؛ گزینه‌ای که توسط کمیسیون مطرح شده اما بلژیک، بازیگر کلیدی به شدت با آن مخالفت کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
مقام روس از جزئیات دیدار ویتکاف و کوشنر گفت
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
ترکیه: حملات اوکراین به دریای سیاه غیرقابل‌قبول است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
ترکیه: حملات اوکراین به دریای سیاه غیرقابل‌قبول است
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
مقام روس از جزئیات دیدار ویتکاف و کوشنر گفت
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
کمک ۷۰۰ میلیون یورویی آلمان و نروژ به اوکراین
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
اعتراف کلینتون: اسرائیل بدترین تصویر جهانی را دارد
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
نقش ایران و ارمنستان در معماری انرژی برق منطقه
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است