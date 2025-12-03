رئیس اتحادیه اروپا طرح بودجه دو ساله ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین را ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا روز چهارشنبه طرحی را برای تأمین بودجه ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) اوکراین طی دو سال ارائه کرد تا آنها بتوانند «مذاکرات صلح را از موضع قدرت رهبری کنند».

رئیس کمیسیون اروپا هنگام ارائه پیشنهاد‌های مالی گفت: «امروز ما پیشنهاد می‌دهیم که دو سوم نیاز‌های مالی اوکراین را برای دو سال آینده پوشش دهیم.»

این وام یا از طریق استقراض از اتحادیه اروپا یا با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در این بلوک تأمین مالی خواهد شد؛ گزینه‌ای که توسط کمیسیون مطرح شده اما بلژیک، بازیگر کلیدی به شدت با آن مخالفت کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه