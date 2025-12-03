باشگاه خبرنگاران جوان _ حمیدرضا موحدی روز چهارشنبه در سفر به یزد با حضور در مرکز کارآموزی قضایی پردیس آزادی دانشگاه یزد از بخشهای مختلف این مرکز و ۲۱ جلد از آرای موضوعی دادگستری بازدید کرد و افزود: نخبگان دانشگاهی رشته حقوق در خدمت به مردم و در دستگاه قضاء نقش آفرین هستند.
وی در ادامه، تعامل با مراکز علمی و حوزوی را عامل اعتلای دستگاه قضایی دانست و گفت: شرایط جامعه اقتضا میکند که در برخورد با جوانان، در مقابل موج ناامیدی دشمن، امید را به جامعه تزریق کنیم.
این مسوول با گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی از همکاری و تعامل خوب بین دولت، مجلس و قوه قضائیه در یزد خبر داد و افزود: نمونه عملکرد این استان میتواند الگوی مناسبی برای دیگر استانها باشد
موحدی گفت: توجه به حقوق آب و منابع قضایی، تدوین عرف برای منابع قضایی و دانشگاهی، رفع مشکلات دسترسی به رویه قضایی، ارتباط و تعامل بیشتر دانشگاه، کانون وکلا و دادگستری، افزایش حقوق قضات و کارکنان قوه قضائیه و بهرهگیری از اساتید بومی جزء مطالبات است.
همچنین "حسین بیگی " معاون نیروی انسانی دادگستری استان یزد در ابتدای نشست اعلام کرد: هفت هزار دانشجوی رشته حقوق در استان حضور دارند و اقدامات این معاونت شامل تعامل با دانشگاه و حضور دانشجویان در جلسات دادگاه و برگزاری جلسات نقد رای است.
وی گفت: تالیف کتابهای «چهل رأی، چهل تجربه»، اجرای دورههای کارآموزی قضایی از جمله برنامههای اصلی این معاونت برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان چهل و هفتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح چهارشنبه به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان یزد شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان یزد، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با قضات و کارکنان واحدهای قضایی، نشست با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحالوبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام و قم نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.
این سفر با هدف ارزیابی و پیگیری مسائل قضایی استان و با همراهی جمعی از معاونان و روسای سازمانهای تابعه قوه قضاییه صورت میپذیرد.برنامههای سفر شامل دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضایی استان، گفتوگو با با نمایندگان اقشار، جلسه شورای اداری و شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و همچنین تشکیل جلسه شورای پیگیری مصوبات سفر با حضور اعضای شورای عالی قضایی کشور و استان قبلی خواهد بود.
ایرنا