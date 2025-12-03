ابوالفضل زندی نماینده تکواندوی کشورمان در رقابت‌های زیر ۲۱ سال جهان به نشان طلا دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان از امروز در کنیا آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات، ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم در مرحله نهایی با پیروزی مقابل «ماگمدوف» از روسیه به نشان طلا رسید.

زندی پس از یک دور استراحت، «چکاراوراتی» از هند را در دو راند متوالی شکست داد و در ادامه برابر «روجاس» از اکوادور هم با همین نتیجه صاحب برتری شد و سپس «کورتس» از مکزیک را نیز از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

وی در مرحله نیمه نهایی «گابریل فونسکا» از برزیل را در دو راند و با نتایج ۱۶ بر صفر و ۷ بر صفر شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت.

مسابقات تکواندو زیر ۲۱ سال جهان با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در نایروبی کنیا در حال برگزاری است.

 
برچسب ها: تکواندو قهرمانی جهان ، مسابقات تکواندو
