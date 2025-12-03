باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه چهاردهم آذرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک میزبان رقیب دیرینه و همشهری خود استقلال است. سرخپوشان به دلیل بازسازی ورزشگاه آزادی مجبور شدهاند در اراک میزبان استقلالیها باشند.
دربی پایتخت تاکنون ۳ بار خارج از پایتخت برگزار شده و روز جمعه چهارمین دربی خارج از تهران به ثبت خواهد رسید و اراک با ۲ میزبانی دربی نسبت به سایر شهرها در برگزاری دربی متمایزتر خواهد شد.
اولین دیدار دربی که خارج از تهران برگزار شد، به هفتم بهمن ماه سال ۱۳۷۳ برمیگردد که در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد. آن دیدار درحالی در استان هرمزگان برگزار شد که بازی رفت بین پرسپولیس واستقلال در نیمه نهایی لیگ چهارم آزادگان، زمانی که ۲ بر ۲ مساوی بود، در دقیقه ۸۸ با هجوم هواداران و درگیری بازیکنان ۲ تیم ناتمام باقی ماند و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به پیروزی ۳ - ۰ استقلالیها داد.
حدود ۱۲ نفر از بازیکنان و مربیان دو تیم، با محرومیتهایی بین سه ماه تا سه سال مواجه شدند و همچنین در این حکم بازی برگشت در زمینی بی طرف باید برگزار میشد که در نهایت بندرعباس میزبان این بازی شد و دربی با حضور کمتر از ۵ هزار هوادار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
دومین بار نیز دربی پایتخت به دلیل بازسازی ورزشگاه آزادی در بیستم دی ماه سال ۱۳۸۱ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و در آن زمان نیز ورزشگاه تختی تهران مثل حال حاضر توانایی برگزاری دربی پایتخت را نداشت. آن دیدار با وجود خیل عظیم هواداران با تساوی ۱ بر ۱ به پایان رسید. علی سامره مهاجم آبیها به دلیل سریعترین گلزنی در ثانیه چهل و دوم آن بازی رکورددار و ملقب به «علی ۳۰ ثانیه» شد و گل سرخپوشان را نیز زندهیاد علی انصاریان از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
دربی بعد از این بازی تا سالها در ورزشگاه آزادی برگزار میشد تا اینکه در چهارم مهرماه ۱۴۰۳ مجددا ورزشگاه آزادی وارد پروسه بازسازی شد و استقلالیها به عنوان میزبان دربی ورزشگاه امام خمینی اراک را انتخاب کردند. آن دیدار تا دقایق پایانی بازی با تساوی بدون گل پیگیری میشد تا اینکه رامین رضاییان با خطا روی سعید مهری مرتکب پنالتی شد و حسین کنعانی زادگان از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال را باز کرد و در نهایت بازی با یک گل به سود پرسپولیس به پایان رسید. بازی برگشت دربی فصل گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
در فصل جاری ورزشگاه آزادی که بازهم در پروسه بازسازی است نمیتواند میزبان دربی باشد و پرسپولیسیها که خاطره خوبی از دربی د اراک دارند این شهر را برای میزبانی خود انتخاب کردند تا برای چهارمین بار دربی پایتخت در خارج از تهران برگزار شود.