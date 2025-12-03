شهیدی که مایه فخر ایران است + فیلم

\n\u0628\ufe0f\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00ab\u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0646\u0635\u06cc\u0631\u06cc\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u063a\u0627\u0635\u0628 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646\u06a9 \u0641\u062e\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n