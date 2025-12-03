باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در پیامی ضمن گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، بخشی از فعالیت‌های وزارتخانه را در بخش‌های شهرسازی و دیگر حوزه‌ها برای بهبود زندگی این قشر از جامعه، تشریح کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این پیام تاکید کرد: امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، لازم می‌دانم بار دیگر بر یک حقیقت بنیادین تأکید کنم که جامعه ایرانی، زمانی جامعه‌ای پیشرو و پیشرفته خواهد بود که همه شهروندان، بدون هیچ تبعیض و محدودیتی، فرصت برابر برای زیستن، حرکت‌کردن و مشارکت‌داشتن داشته باشند. این باور، تنها یک موضع اخلاقی نیست؛ بلکه تعهدی استوار بر پایه قوانین ملی و اسناد بالادستی کشور.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب و همچنین مطابق با ماده ۲ و تبصره‌های آن، و تبصره ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، و تعهدات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت مستقیم و غیرقابل‌اغماضی در فراهم‌سازی دسترسی‌پذیری و رفع موانع پیشِ‌روی جامعه معلولین دارند.

صادق تصریح کرد: در این مسیر، از خدمات و تلاش‌های ارزنده همکارانم در وزارت راه و شهرسازی، چه در سال‌های گذشته و چه امروز، قدردانی می‌کنم. اما با صراحت می‌گویم، با وجود همه این تلاش‌ها، هنوز فاصله‌ای معنادار میان آنچه انجام شده و آنچه باید انجام شود وجود دارد. بسیاری از بهانه‌ها و دلایلی که در سالیان گذشته مانع پیشرفت این حوزه شده، دیگر پذیرفتنی نیست و نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دوره جدید، وزارت راه و شهرسازی گام‌های عملی و جدی را برداشته است، توضیح داد: در شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و مقررات مناسب‌سازی بازنگری و به تصویب رسیده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق آن هستند. در همه فضاها، ابنیه، تأسیسات و تجهیزات تحت مدیریت وزارتخانه و مجموعه‌های تابعه، مناسب‌سازی به‌عنوان یک اولویت قطعی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، از گذشته و به‌واسطه مسئولیت‌های کاری‌ام، ارتباط نزدیک و مستمر با جامعه عزیز معلولین داشته‌ام و بسیاری از مشکلات آنان را از فاصله‌ای نزدیک لمس کرده‌ام. امروز نیز برای شنیدن «مستقیم و بی‌واسطه» مسائل، بار‌ها از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی جامعه معلولین دعوت کرده‌ایم تا در کنار نمایندگان ستاد مناسب‌سازی، از پروژه‌ها، تجهیزات و ابنیه در حال مناسب‌سازی در ستاد وزارتخانه و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه بازدید کنند.

وی اضافه کرد: خوشحال هستم که اعلام کنم، به‌زودی و با پشتوانه مطالبه‌گری مؤثر جامعه توانمند معلولین کشور، شاهد تغییرات مثبت و ملموس در مناسب‌سازی ابنیه عمومی، قطار‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن، فرودگاه‌ها و مجتمع‌های بین‌راهی خواهیم بود. این مسیر آغاز شده و با قدرت ادامه خواهد یافت.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خطاب به همه شهروندان دارای معلولیت گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی، هم نیازمند مطالبه‌گری مستمر شما هستیم و هم متعهد به انجام کامل تکالیف قانونی، اخلاقی و انسانی خود. دسترسی‌پذیری، نه لطف است و نه امتیاز؛ حق مسلم شماست و مسئولیت قطعی ما.

تاکید کرد: روز جهانی افراد دارای معلولیت را گرامی می‌دارم و امیدوارم با همراهی شما، گام‌های بلندتری برای ساختن شهری و کشوری بدون مانع برداریم.

منبع: وزارت راه و شهرسازی