باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که پایان جنگ روسیه و اوکراین باید مطابق با قوانین بین‌المللی باشد.

اظهارات گوترش در حالی بیان می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد و برخی رسانه‌ها از احتمال واگذاری اراضی صحبت کرده‌اند.

در آخرین اقدام برای پایان دادن به جنگ، مذاکره‌کنندگان آمریکایی و روسی روز سه‌شنبه به مدت ۵ ساعت درباره پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو کردند، اما پیشرفتی حاصل نشد.

به گفته یک مذاکره‌کننده روسی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسه از این طرح جدید آتش‌بس انتقاد کرده است.

پیش از مذاکرات سه‌شنبه، پوتین در سفری نادر به یک مقر نظامی و همچنین یک مجمع اقتصادی، این نکته را به صورت ضمنی مطرح کرد که روسیه اقتصاد و نیرو‌های مسلح مورد نیاز برای ادامه جنگ را دارد.

یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین پس از جلسه روز گذشته، بر روی مسئله واگذاری اراضی اوکراین تاکید کرد. او گفت: «مسائل ارضی به طور خاص مورد بحث قرار گرفت. بدون آنها ما هیچ راه حلی برای بحران نمی‌بینیم.»

پیش از این، برخی منابع گزارش داده بودند که بر اساس طرح صلح اولیه، اوکراین باید کل منطقه حاصلخیر «دونباس» در شرق خود را به روسیه واگذار کند. برخی از مناطق دونباس هنوز به تصرف ارتش روسیه درنیامده است. با این حال، این طرح صلح طی گفت‌و‌گو‌های اخیر هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی اصلاح شده است، اما تغییر یا عدم تغییر بند‌های مربوط به واگذاری اراضی هنوز فاش نشده است.

منبع: رویترز